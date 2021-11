Für alle, die auf aktuelle Top-Smartphones von Samsung ein Auge geworfen haben, aber noch auf den richtigen Deal warten, könnte nun der richtige Zeitpunkt gekommen sein. Denn wenn ihr euer altes Handy gleich mit einschickt, bekommt ihr neben dem Ankaufspreis eine saftige Tauschprämie. Wir erklären euch, wie die Aktion funktioniert.

Für Käufer eines Aktionsgeräts von Samsung gibt es aktuell eine spannende Trade-In-Kampagne. Denn für das Angebot müsst ihr euer neues Galaxy Smartphone nicht direkt im Online-Shop des Herstellers kaufen (der bei dieser Aktion auch gar nicht teilnimmt). Stattdessen reicht es auch, wenn ihr euer Handy bei einem in Deutschland ansässigen Händler ersteht (sowohl offline als auch online). Hierzu zählt übrigens auch der an unser Magazin angeschlossene CURVED-Shop.

So viel Geld winkt euch

Samsungs Galaxy-Handys fallen relativ schnell im Wert. Abseits des hauseigenen Online-Shops findet ihr also einige spannende Angebote. Ihr könnt nun also bei einem Verkäufer eurer Wahl zuschlagen und zusätzlich bei der Trade-In-Aktion abstauben. Dazu verkauft ihr euer altes Handy an den Samsung-Partner Teqcycle. Ihr bekommt aber eben nicht nur das Geld für euer Altgerät, sondern zusätzlich eine Tauschprämie in Höhe von 200 Euro überwiesen. Mitunter sind solche Trade-In-Deals wenig attraktiv, da ihr für euer bisheriges Smartphone über den normalen Verkauf noch mehr Geld bekommen würdet. Aber durch die zusätzliche Prämie kann der Trade-In-Deal zu einem echten Schnapper werden.

Diese Smartphones nehmen an der Aktion teil

Zu den Aktionsgeräten zählen die aktuellen Premium-Handys von Samsung:

Den Deal gab es für Schnellentschlossene beim Foldable Galaxy Z Flip 3 5G (zum Test) und dem etwas größeren Galaxy Z Fold 3 5G (zum Test) bereits unmittelbar nach deren Marktstart. Wer damals noch zögerte und nun nach den Testberichten überzeugt ist, bekommt eine zweite Gelegenheit.

Und so funktioniert es

Sobald ihr ein neues Aktionsgerät bei einem teilnahmeberechtigten Händler gekauft habt (spätestens am 31. Dezember 2021), könnt ihr euch bis zum 31. Januar 2022 hier auf der Registrierungsseite anmelden:

Lasst dort euer altes Gerät bewerten, registriert es und verschickt die Ware

Die Liste der teilnahmeberechtigten Alt-Handys ist scheinbar unendlich lang

Prüft einfach vorher auf der Seite, ob euer Gerät dazugehört oder schaut in die Teilnahmebedingungen, die ihr auch auf der oben genannten Seite findet

Nach dem ihr euer altes Handy eingeschickt habt und es geprüft wurde, erhaltet ihr eine Gutschrift, die sowohl den Ankaufpreis als auch die Tauschprämie in Höhe von 200 Euro umfasst.