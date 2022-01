Galaxy S22 kommt wohl später: Neues Launch-Datum durchgesickert

Wann kommt das Samsung Galaxy S22? Bis zuletzt schien alles auf einen Launch am 8. Februar hinauszulaufen. Nun heißt es jedoch, die Vorstellung soll an einem anderen Tag stattfinden. Doch keine Sorge: Allzu sehr verspäten wird sich das neue Samsung-Handy offenbar nicht.

Denn statt wie vermutet am 8. Februar sollen Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra die Hüllen nun am 9. Februar fallen lassen. Das – vermutlich virtuell stattfindende – Galaxy Unpacked Event würde dementsprechend also einen Tag später stattfinden. Die Information stammt vom zuverlässigen Leaker Ice Universe, der das neue Launch-Datum über seinen Weibo-Account geteilt hat. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass die Vorstellung der Galaxy-S22-Reihe tatsächlich an besagtem Tag über die Bühne geht – zumal der Leaker in seinem Post schreibt, er sei sich "zu 100 Prozent sicher".

Nicht nur das Galaxy S22 soll Premiere feiern

Beachtet, dass sich Ice Universe offenbar auf die Vorstellung in China bezieht. Wir gehen aber davon aus, dass das Datum auch für den Rest der Welt gilt. Am 9. Februar sollen übrigens nicht nur Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra ihren Einstand feiern. Wie der Leaker berichtet, werde Samsung an diesem Tag auch neue Tablets vorstellen, die der Galaxy-Tab-S8-Reihe angehören. Bei einem davon soll es sich bisherigen Gerüchten zufolge um ein Premium-Tablet mit Notch handeln.

Dennoch dürfte der Großteil der Aufmerksamkeit, den kommenden Samsung-Handys (hier mit Vertrag) sicher sein. Besonders das Galaxy S22 Ultra erwarten wir mit Spannung: Wie es in der Gerüchteküche heißt, soll es die besten Eigenschaften der Galaxy-S- und Galaxy-Note-Reihe in sich vereinen. Wie sein Vorgängermodell soll es etwa den S Pen unterstützen und eine exzellente Kamera besitzen.

Dieses Mal wird Samsung sein Über-Flaggschiff angeblich zudem auch optisch stark von den beiden anderen Modellen abgrenzen: Das Galaxy S22 soll ganz anders aussehen und eher an ein Gerät der Galaxy-Note-Reihe erinnern. Mehr dazu findet ihr unserer großen Galaxy-S22-Gerüchteübersicht.