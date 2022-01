Galaxy S22 Ultra: Neue Details geben euch einen bunten Vorgeschmack

More on Samsung Galaxy S22 Ultra!



Can confirm that it has:

- The New Gorilla Glass Victus+

- Armor Aluminum Frame

- 2.8ms S Pen Latency

- Auto Framerate Video Recording

- 5000mAH, 45W Charging/15W Wireless

- 6.8" 1-120Hz, 3088x1440p Display

- One UI 4.1https://t.co/jv4KfreJwd