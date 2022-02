Galaxy S22: Samsung befreit die Weltmeere von Plastik

Smartphones und Nachhaltigkeit sind in der Regel zwei Begriffe die sich fremder nicht sein könnten. Wie einige andere Hersteller möchte auch Samsung, dass das geändert wird. Nun hat man verkündet, dass man einen weiteren Schritt in die richtige Richtung gehen konnte.

Wer sich mit dem Thema Umweltverschmutzung und Plastik in den Weltmeeren beschäftigt, bekommt in der Regel schlechte Laune. Eine Schätzung der WWF geht davon aus, das aktuell eine Lastwagenladung Plastikmüll pro Minute in den Meeren landet. Ein erheblichen Anteil davon bilden unter anderem ausrangierte Fischernetze. Samsung scheint darin eine Möglichkeit zu sehen, seinen eigenen ökologischen Fußabdruck zu minimieren und hat wohl eine Möglichkeit gefunden, recyceltes Meeresplastik zu verwenden. Schon in den kommenden Galaxy-Modellen soll das neue Material, das aus den alten, im Meer schwimmenden Fischernetzen bestehe, verbaut sein.

Galaxy S22 aus alten Fischernetzen?

Samsung weist in der Pressemitteilung darauf hin, dass jedes Jahr rund 640.000 Tonnen Fischernetze aufgegeben und ins Meer entlassen werden. Dort schwimmen sie dann herum und zerstören Lebewesen und deren Lebensräume. Das habe natürlich erheblichen Einfluss auf Ökosysteme auf dem gesamten Planeten und stelle eine akute Bedrohung dar.

Mit der Entwicklung des neuen Materials sehe man nun die Chance, das hauseigene "Galaxy for the Planet"-Programm weiter auszubauen. Zwei Fliegen mit einer Klatsche also: Samsung kann den Einsatz von Einwegplastik in seinen Geräten weiter minimieren und dabei auch noch die Weltmeere säubern.

Schon einige der am 9. Februar 2022 vorgestellten Galaxy-Modelle sollen das neue Material verbaut haben. Welche Geräte das genau sein werden, wird nicht verraten. Als sehr wahrscheinlich gelten hier aber die kommenden Galaxy-S22-Modelle. Und dabei soll es nicht bleiben: Samsung plane, das Konzept weiter voranzutreiben und auch in Zukunft diverse Samsung-Handys (hier mit Vertrag) und weitere Geräte mit aus alten Fischernetzen recyceltem Plastik auszustatten.

Galaxy-Unpacked-Event 2022

Schon vor einigen Tagen hat Samsung zum nächsten Galaxy-Unpacked-Event eingeladen. In der Mitteilung hieß es "Echte Innovationen entwickeln sich nicht einfach mit der Welt – sie formen die Welt". Versteckt sich da etwa schon ein Hinweis auf die kommenden Monate oder Jahre? Klingt ganz so als würde Samsung seine nächsten Produkte ganz an den Markt anpassen und auf Nachhaltigkeit setzen. Wir sind gespannt.