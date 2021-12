Nachdem wir bereits vor wenigen Tagen die Rückseite des Galaxy S22 Ultra bewundern durften, sind nun weitere Bilder aufgetaucht. Die zeigen auch die Front und damit das komplette Design.

Dass Samsung sein Ultra-Modell mit den abgesägten Note-Modellen verschmelzen wird, ist spätestens seit den letzten Bilder-Leaks zum Galaxy S22 Ultra bekannt. Nun hat der bekannte Leaker Evan Blass der Twitter-Gemeinde kurz vor dem Jahreswechsel ein Geschenk dagelassen: Offizielle Pressebilder, die das Galaxy S22 Ultra in voller Pracht zeigen. Darauf ist zu sehen, was wir bereits stark vermutet haben.

Samsung Galaxy S22 Ultra with S Pen Press renders....#SamsungGalaxyS22Ultra pic.twitter.com/mOv7x7KN7m — Sanchit Shokeen (@ShokeenSanchit) December 31, 2021

Samsung lässt Ultra- und Note-Modelle verschmelzen

Die Galaxy-Note-Reihe von Samsung gehört der Vergangenheit an. Nun muss wohl auch die klassische Ultra-Reihe dran glauben. Das Galaxy S22 Ultra wird nämlich mit einem S-Pen daherkommen, der sich wie bei den Note-Modellen im Gehäuse verstauen lässt. Darüber hinaus ist zu sehen, dass der südkoreanische Hersteller auf die abgerundeten Ecken des Galaxy S21 Ultra (hier mit Vertrag) bei dessen Nachfolger verzichtet, und auf den kantigen Look der zuletzt erschienen Galaxy-Note-Modelle zurückgreift.

Ebenfalls auffällig ist das neue Kamera-Design. Samsung verzichtet auf den markanten Kamera-Block. Stattdessen ist nun jede einzelne Linse komplett ins Gehäuse eingelassen. Das verleiht der Rückseite des Galaxy S22 Ultra ein modernes Design, das zum Beispiel an das Velvet von LG erinnert. Da es auch insgesamt einen schlankeren Eindruck als sein Vorgänger macht, versprechen wir uns davon, dass Samsung dadurch etwas an Gewicht einsparen könnte.

Wann kommt das Galaxy S22 Ultra?

Die neuen Samsung-Handys (hier mit Vertrag) sind heiß erwartet. Das liegt vor allem am neu gedachten Ultra-Modell. Zunächst sah es danach aus, dass wir früher als gedacht die neuen Modelle zu Gesicht bekommen. Diese Gerüchte haben sich allerdings mittlerweile zerschlagen. Stattdessen erscheint uns eine Präsentation im Februar 2022 am wahrscheinlichsten. In der Galaxy-S22-Gerüchteübersicht haben wir für euch den aktuellen Stand zusammengefasst.