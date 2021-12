Samsung Galaxy S22 Ultra: Durchgesickertes Bild schafft Klarheit

Der Launch der Galaxy-S22-Reihe von Samsung rückt näher. Viele Details über das Lineup sind vorab an die Oberfläche gespült worden, in einem Punkt herrschte speziell beim S22 Ultra bis jetzt aber noch Uneinigkeit. Ein nun durchgesickertes Pressebild zeigt das Top-Modell in Gänze und schafft gleichzeitig Klarheit.

Die Gerüchteküche um die Galaxy-S22-Reihe brodelt schon länger und hat uns mittlerweile einen guten Eindruck von den Anfang 2022 erwarteten Samsung-Flaggschiffen vermittelt. Ein Punkt war bis jetzt jedoch etwas umstritten: Einige Leaker deuteten an, dass Samsung im kommenden Jahr für sein bestes Modell nicht wie gewohnt auf den Ultra-Zusatz setzen könnte. Stattdessen solle Samsung uns mit einem "Galaxy S22 Note" überraschen. Das niederländische Portal LetsGoDigital hat nun in Zusammenarbeit mit dem Twitter-Leaker Ben Geskin allerdings ein angeblich offizielles Pressebild in die Finger bekommen, das Zweifel ausräumt.

Galaxy S22 Ultra: Der Name steht fest?

Das mutmaßliche Pressebild zeigt uns sowohl das Galaxy S22 Ultra in voller Pracht als auch ein Galaxy S22 Plus. Woher dieses Marketing-Poster stammt, verrät das Portal nach eigenen Angaben bewusst nicht, um die Quelle zu schützen. LetsGoDigital merkt jedoch an, dass es sich um ein offizielles Plakat von Samsung Electronics handeln soll, welches oft für Werbetafeln an Bahnhöfen oder Flughäfen verwendet wird.

Exclusive: Samsung Galaxy S22 Ultra official press image 🔥https://t.co/4KYwp8LrN6



We got our hands on the official press image for the Galaxy S22 Ultra & Galaxy S22 Plus



- Modelname confirmed: Galaxy S22 Ultra

- Black S Pen with color accent#Samsung #GalaxyS22Ultra @Samsung pic.twitter.com/jueKkmjtTf — LetsGoDigital - Mark Peters (@letsgodigitalNL) December 22, 2021

Unübersehbar fällt neben den Render-Bildern der Smartphones auch der Schriftzug "Galaxy S22 Ultra" auf. Sollte es sich hierbei tatsächlich um ein echtes Bild handeln, wären die letzten Zweifel bezüglich der Namensgebung damit ausgeräumt. Samsung setzt anscheinend weiterhin auf den Ultra-Zusatz für das bestmögliche Flaggschiff der Galaxy-S-Serie. Beim Design hebt sich das Ultra-Modell hingegen von den anderen Samsung-Handys (hier mit Vertrag) der neuen Generation deutlich ab. Dabei erinnert das Galaxy S22 Ultra tatsächlich stark an das Galaxy Note 20 Ultra (bei uns im Test) der mittlerweile eingestampften Note-Serie.

Note-Design mit S-Pen-Einschub und Bronze-Look

Neben der Namensgebung würde das Bild bei tatsächlicher Echtheit auch die finalen Designs der S22-Geräte bestätigen. Beim Galaxy S22 (Plus) bliebe also der Look des noch aktuellen Galaxy S21 5G (hier mit Vertrag) erhalten. Auf der Rückseite des S22 könnte zudem endlich wieder Glas zum Einsatz kommen. Das Galaxy S22 Ultra könnten wir dann im angepassten Note-Design mit einem rosélastigen Bronzeton sehen, der an das Note 20 Ultra erinnert. Die Bilder bestätigen außerdem das zuvor in unterschiedlichen Formen geleakte Kamera-Layout der Ultra-Version mit einzelnen Linsen statt einem großen Element auf der Rückseite.

Der Kopf des S-Pens lässt drauf schließen, dass der nützliche Stift wie bei den Note-Modellen in das Gehäuse geschoben werden kann. Mit dem Galaxy S22 Ultra feiert also nicht nur der Look des Note 20 eine Wiederauferstehung. Das einst für ambitionierte Power-User konzipierte Image der Note-Serie geht nun vermutlich auf Samsungs faltbare Z-Fold-Modelle über. Man sollte jedoch bis zum Launch weiterhin vorsichtig mit dem Optimismus bleiben. Sorgen macht aktuell auch der möglicherweise verspätete Launch der S22-Serie.