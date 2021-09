Apple hat beim iPhone 13 nicht viel am Äußeren geändert. Samsung hingegen arbeitet für das Galaxy S22 angeblich an einem Re-Design. Auch das Seitenverhältnis soll neu und künftig wie bei einem alten Bekannten sein. Zu dessen Nachfolger gibt es ebenfalls ein Gerücht.

Die Galaxy-S22-Serie will mit einem neuen Design-Stil optisch für Aufsehen sorgen, meldet Ice universe auf Twitter. "Was die Optik angeht: Wenn ihr das Galaxy S22 Ultra seht, werdet ihr keine anderen Handys mehr gut finden", so die Leaker-Katze, die vom schönsten Samsung-Handy aller Zeiten spricht. Demnach werde das Aussehen mit dem übereinstimmen, was die meisten Nutzer von einem ansprechenden Smartphone-Design erwarten.

Unsere Empfehlung Anzeige

Samsung Galaxy S20 FE

+ BLAU Allnet Plus 13 GB + 2 GB

+ GRATIS Google Nest Hub CURVED Aktion! +2 GB Extra Daten (exklusiv für CURVED Kunden - nur hier)

Kamera, die mehr sieht (mit 8K-Video Snaps)

15 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s) mtl./24Monate: 24,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Galaxy S22 Ultra: Das Display wächst

Was für die These sprechen dürfte: Beim Galaxy S22 Ultra soll die sogenannte "Screen-to-Body-Ratio" noch höher sein. Auf der Vorderseite soll also besonders wenig Rahmen zu sehen sein, die Front dafür fast ausschließlich aus Display bestehen – was für sich schon schick aussehen dürfte. Auch das Seitenverhältnis wird sich angeblich von 20:9 auf 19,3:9 ändern, wie ihr es bereits vom Galaxy Note 20 (zum Test) kennt. Zu dessen Nachfolger hat Ice universe ebenfalls Neuigkeiten.

Dem Leaker zufolge hat "jemand" Teile des Galaxy Note 22 Ultra gesichtet. Das Gerät sei ziemlich eindeutig zu erkennen und der Note-Serie zuzuordnen gewesen. Samsung werde demnach auch künftig am rechtwinkligen Design festhalten. Die Reihe legt in diesem Jahr eine Pause ein. Hinter einem Comeback stand mitunter ein Fragezeichen, aber Samsung scheint offenbar einen neuen Anlauf zu wagen.

Das Galaxy S22 Ultra soll das gleiche Seitenverhältnis wie das Galaxy Note 20 haben (© 2020 CURVED )

Spannend dürfte die Frage sein, wann ihr euch das erste Mal selbst ein Bild vom Galaxy S22 und Galaxy Note 22 machen könnt. Es gibt Gerüchte, dass die neuen Modelle der S-Serie eine Weihnachtsüberraschung werden könnten. Mutmaßlich müsst ihr euch aber noch bis Anfang 2022 gedulden. Sollte es ein Note 22 geben, dürfte die Präsentation wohl erst im Spätsommer 2022 beginnen.