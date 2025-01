Samsung hat vor Kurzem einen ersten Blick auf das Galaxy S25 Edge (zuvor als Galaxy S25 Slim bekannt) gewährt – ein Smartphone mit ultraschlankem Design. Doch während das Gerät optisch punkten will, sorgen die ersten Details zur Akkukapazität für Diskussionen. Was ihr über das neue Mitglied der Galaxy-S25-Serie wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Das Galaxy S25 Edge ist mit einer 3900-mAh-Batterie ausgestattet, wie laut SamMobile aus einer Eintragung in der China Quality Certification (CQC) hervorgeht. Damit liegt die Kapazität deutlich unter den Erwartungen vieler Nutzer. Ursprünglich kursierten Gerüchte über einen Akku mit 4700 bis 5000 mAh, doch angesichts der schlanken Bauweise des Geräts – weniger als 7 mm dick – war das wohl zu optimistisch.

Damit wäre der Akku sogar noch 100 mAh kleiner als der des Galaxy S25. Normalerweise wäre das in der Praxis kaum ein Unterschied in der Laufzeit. Allerdings soll das Galaxy S25 Edge (6,7") ein deutlich größeres Display erhalten als das Galaxy S25 (6,2"). Und der benötigt mehr Energie. Im Vergleich zum Galaxy S25 Plus (6,7") hätte das S25 Edge sogar 1000 mAh weniger. Tendenziell bekommen wir also eine böse Vorahnung, was die Akkulaufzeit des Edge-Modells angeht.

Von links nach rechts: S25 Ultra, S25 Plus und S25. Das S25 Edge soll so groß wie das Plus-Modell sein. (© 2025 Samsung )

Gleiche Ladegeschwindigkeit wie das Galaxy S25

Neben der Akkukapazität geht aus dem Leak hervor, dass das Galaxy S25 Edge über 25-Watt-Schnellladen verfügt, ähnlich wie das Galaxy S25. Für ein Gerät in dieser Preisklasse ist das solide, aber keine bahnbrechende Neuerung. Ob Samsung durch energieeffizientere Komponenten wie den Bildschirm oder den Prozessor die kürzere Akkulaufzeit kompensieren kann, bleibt abzuwarten.

Interessant ist auch, dass das Galaxy S25 Edge offenbar nur mit einer Dual-Kamera auf der Rückseite ausgestattet ist. Demnach fehlt dem Modell vermutlich der optische Zoom der andere S25-Modelle. Etwas kritisch ist das insbesondere beim voraussichtlich höheren Preis, der zwischen dem des Galaxy S25 Plus und des Galaxy S25 Ultra liegen soll.

Verfügbarkeit und erste Einschätzungen

Samsung plant angeblich, das Galaxy S25 Edge nur in ausgewählten Märkten anzubieten. In den Handel soll das Smartphone erst im Laufe des Mai gelangen. Bis dahin hat Samsung noch genügend Zeit, die tatsächlichen technischen Daten zu nennen. Bislang hat sich der Hersteller hier stark zurückgehalten.

