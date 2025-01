Mit dem Galaxy S25 Slim würde Samsung endlich etwas frischen Wind in den sonst auserzählten Smartphone-Markt bringen. Doch neuesten Infos zufolge werden global gar nicht alle Nutzer in den Genuss des superdünnen Modells kommen. Nur in ausgewählten Märkten soll das Gerät erscheinen, das vermutlich einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft markiert.

Das Galaxy S25 Slim wird nur in 39 Ländern verkauft, wie PhoneArena exklusiv berichtet. Eine Info, die das Magazin von einem Insider hat, dem die Macher nach eigener Aussage stark vertrauen. Offenbar hat die anonyme Quelle auch die Länder genannt, in denen das superdünne Handy erscheint. Und bevor ihr euch die Mühe macht: Sowohl die USA als auch Deutschland fehlen auf der Liste.

Afghanistan

Australien

Österreich

Brasilien

Kaukasus

Kroatien

Ägypten

Frankreich

Indien

Irak

Irland

Israel

Kasachstan

Kenia

Libyen

Malaysia

Mexiko

Marokko

Nigeria

Pakistan

Philippinen

Polen

Portugal

Russland

Saudi-Arabien

Senegal

Serbien/Montenegro

Singapur

Slowenien

Südafrika

Sri Lanka

Schweiz

Thailand

Tunesien

Türkei

Vereinigte Arabische Emirate

Vereinigtes Königreich

Usbekistan

Vietnam

Galaxy S25 Slim: Release für unsere Nachbarn, aber nicht für Deutschland?

Was auffällig ist: Die genanten Länder verteilen sich über den Globus. Auch einige Regionen in Europa sind darunter. Neben dem Vereinigten Königreich und Irland sind auch unsere Nachbarn aus der Schweiz und Österreich mit dabei. Womöglich hat Samsung die Länder für den Release über eine Zielgruppenanalyse ermittelt. Demnach könnte das Unternehmen erwarten, dass das S25 Slim in Deutschland eher mäßig beliebt sein würde – und den Marktstart hierzulande gestrichen. So in etwa können wir uns die obige Liste erklären.

Auch wenn PhoneArena der Quelle vertraut, solltet ihr die Liste also noch nicht als endgültig hinnehmen. Womöglich gibt es doch noch eine Überraschung von Samsung. Mit etwas Glück wissen wir schon am 22. Januar 2025 mehr, wenn der Hersteller die S25-Reihe enthüllt. Dass das S25 Slim sich beim Event zeigt, ist noch nicht gesichert. Angeblich erscheint das Smartphone erst im Mai 2025 – und könnte demnach ein eigenes kleines Event erhalten.

