Samsung hat aus den Gerüchten Gewissheit gemacht: Ende Januar wird das Galaxy S25 offiziell auf dem Event "Galaxy Unpacked 2025" enthüllt. Das bestätigte der Hersteller in einer Pressemitteilung und mit dem Release eines Teasers, der bereits als Leak die Runde machte.

Jetzt im Winterdeal: o2 Mobile M mit 30 GB+ Datenvolumen sichern

Endlich wissen wir, wann das Samsung Galaxy S25 vorgestellt wird: am 22. Januar 2025. Ein Blick auf den Kalender verrät uns, dass wir nur noch rund zwei Wochen warten müssen, bis wir die neueste Flaggschiffgeneration zu Gesicht bekommen. Im auf der CES in Las Vegas vorgestellten Einladungs-Teaser wird noch nichts Konkretes verraten. Zu sehen ist allerdings, dass es vier Modelle geben könnte. Zumindest deuten wir so die vier Silhouetten. Eines könnte das Galaxy S25 Slim sein. Seht euch den Teaser hier selbst an:

(© 2025 CURVED )

Event-Location und Uhrzeit

Vor der offiziellen Einladung wurde im Netz verbreitet, dass das Unpacked-Event 2025 in San Francisco stattfinden würde. In der offiziellen Pressemitteilung im Samsung-Newsroom steht jedoch etwas anderes. Tatsächlich wird das Event in San Jose abgehalten. Es wird sich also wieder um ein Live-Event vor Publikum handeln.

Die Uhrzeit steht ebenfalls in der Pressemitteilung. Das Galaxy Unpacked 2025 findet hierzulande um 19:00 Uhr statt. Ihr könnt es auf der offiziellen Samsung-Webseite oder auf YouTube im Stream mitverfolgen.

Der nächste große Schritt für Handy-KI

In der Pressemitteilung stellt Samsung auch direkt klar, was der Fokus des Events sein wird: künstliche Intelligenz. Das Unternehmen kündigt an, die Latte für Smartphone-KI erneut höher legen und die Art verändern zu wollen, wie wir im Alltag mit der Welt interagieren.

In den USA wurde zusammen mit dem Teaser auch wieder die Vorregistrierungsphase eingeläutet. Wer sich schon heute einträgt, erhält einen Nachlass von 50 USD auf den Kaufpreis und hat die Chance, eine 5000-USD-Geschenkkarte bei einem Gewinnspiel zu gewinnen. In Deutschland gibt es bislang keine Vorregistrierung.