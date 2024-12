Galaxy S25: Geheimnisvolles viertes Modell für Januar angeteasert

Eines ist inzwischen sehr wahrscheinlich: Launch und Release von Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra finden im kommenden Januar statt. Ein durchgesickerter mysteriöser Teaser deutet nun jedoch an, dass uns ein weiteres Modell erwarten könnte.

Denn der von Alt-Leaker Evan Blass veröffentlichte und inzwischen gelöschte Teaser in unserem Aufmacher zeigt mehr als nur den 22. Januar als Datum für das Galaxy Unpacked Event. Wer genau hinsieht, erkennt die Silhouetten von vier Smartphones. Und tatsächlich soll Samsung 2025 mehr als drei Galaxy-S25-Modelle auf den Markt bringen. Da der Hersteller erst kürzlich ein neues FE-Modell veröffentlicht hat, ist das Galaxy S25 Slim der heißeste Kandidat für einen Überraschungsauftritt im Januar.

Galaxy S25 Slim als "One More Thing"?

Stellt Samsung in bester Steve-Jobs-Manier das Galaxy S25 Slim als "One More Thing" vor? Bisherigen Gerüchten zufolge soll das mutmaßlich superdünne Smartphone eigentlich später erscheinen als seine Schwestermodelle. Denkbar ist jedoch zumindest ein kleiner Vorgeschmack auf dem Galaxy Unpacked Event.

Der Release des Galaxy S25 Slim könnte dann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Ein Bericht aus Südkorea hat das 2. Quartal 2025 als möglichen Zeitraum dafür genannt. Damit würde Samsung immer noch Apple zuvorkommen, dessen ebenfalls superdünnes iPhone 17 Air wohl erst im Herbst 2025 auf den Markt kommen wird.

Ein spannendes Duell, in dem Samsung vermutlich zumindest in einem Bereich die Nase vorn haben wird: Das Galaxy S25 Slim soll eine deutlich bessere Kamera haben.

Könnte es eine andere Erklärung geben?

Vielleicht möchte uns Samsung aber auch etwas ganz anderes mitteilen: Zwischen den vier Smartphones auf dem Bild ist eine sternförmige Lücke, die an Samsungs Galaxy-AI-Logo oder Google Gemini erinnert.

Das könnte ein Hinweis auf weitere KI-Features sein. Da die Galaxy AI bereits bei der Vorstellung der Vorgängermodelle stark im Mittelpunkt stand, wäre diese Erklärung deutlich weniger spannend.

Spätestens in etwas über einem Monat werden wir es genau wissen: Aller Voraussicht nach am 22. Januar um 19 Uhr deutscher Zeit wird Samsung das Geheimnis lüften.