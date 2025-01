Schon am 22. Januar 2025 wird Samsung voraussichtlich die Galaxy S25-Serie enthüllen. Zu allen Modellen gab es bereits Leaks, die das Design verraten. Mit einer Ausnahme: Dem offenbar superdünnen Galaxy S25 Slim. Dafür gibt es wohl einen Grund: Das Modell soll in einem anderen Monat erscheinen. Welcher das ist, habe die Gerüchteküche schon in Erfahrung gebracht.

Auf der chinesischen Social-Plattform Weibo hat sich ein Tech-Insider zum Galaxy S25 Slim und dessen Release gemeldet. Dem Blogger Setsuna Digital zufolge wird das besonders dünne Top-Modell wohl erst im Mai 2025 in den Läden stehen, wie PlayfulDroid berichtet.

Galaxy S25 Slim: Release später – aber dennoch Teil des Galaxy-Events?

Trotz verspätetem Start soll das Galaxy S25 Slim offiziell zum Lineup der S25-Reihe gehören. Demnach bleibt offen, ob Samsung das Modell bereits am 22. Januar ankündigt – oder sich das Ganze für ein weiteres Event aufhebt, das näher am eigentlichen Marktstart des Smartphones liegt.

Da das Slim-Handy erst kürzlich ein Lebenszeichen über eine Benchmark-Plattform gesendet hat, gehen wir derzeit von einer Enthüllung im Rahmen des Januar-Events aus. Dass bislang noch keine Bilder geleakt sind, wäre mit dem späteren Marktstart zu erklären. Wenn sich noch kein Händler auf den Release des Galaxy S25 Slim vorbereiten muss, gibt es für Samsung auch keinen Grund, die Bilder an Partner zu versenden (und gerade über diese dürften viele potenzielle Leaks im Netz landen).

Wird das Galaxy S25 Slim ein Hit?

Mit nur 6,6 mm Dicke soll das Galaxy S25 Slim besonders dünn ausfallen. Neuesten Gerüchten zufolge soll der Konkurrent iPhone 17 Air aber ein gutes Stück schlanker sein. Die Modelle haben aber eine Sache gemeinsam: Sie könnten ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung der Smartphone-Branche sein.

Wir sind jedenfalls gespannt, ob die Nutzer die schlanken Smartphones positiv annehmen – oder mit einem "wer braucht das denn?" links liegen lassen. Zumindest unter unseren Facebook-Kommentaren haben sich schon Nutzer lieber ein dickeres Handy mit mehr Akkulaufzeit gewünscht, anstatt eines besonderes dünnen Ablegers. Und das ist verständlich: Smartphone sind heutzutage superschnell und (bald) auch superschlank. Aber am Ende des Tages müssen die meisten Modelle wieder an die Steckdose – und das ist schon seit vielen Jahren so.

