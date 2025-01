Das nebulöse Galaxy S25 Slim wabert schon eine Weile als Gerücht durch das Netz. Jetzt gibt es einen ersten guten Anhaltspunkt, dass das extra dünne Samsung-Smartphone tatsächlich existiert und auf dem Weg in die Produktion ist.

Bis jetzt musste man sich vor allem auf Aussagen von Leakern oder Insidern verlassen, die Informationen zum Samsung Galaxy S25 Slim zu Tage befördert haben. Nun ist das dünne S25 erstmals in einem Geekbench-Listing gesichtet worden. Die Ergebnisse überraschen.

Galaxy S25 Slim Specs: Mit schwächerem Snapdragon 8 Elite?

Am 09.01.2025 ist ein neues Samsung-Gerät mit dem Modellnamen "Samsung SM-S937U" in der Datenbank des Benchmark-Tools aufgetaucht. Dabei soll es sich um einen Prototyp des Samsung Galaxy S25 Slim handeln (via PhoneArena). Somit hätten wir also ein erstes konkretes Lebenszeichen vom vierten Modell der S25-Familie.

Der Kernkonfiguration zufolge ist es mit einem Snapdragon 8 Elite ausgestattet. Da die Taktfrequenzen höher als die von Qualcomm selbst liegen, handelt es sich sehr wahrscheinlich um die etwas stärkere "for Galaxy"-Variante, die auch in den anderen S25-Modellen zum Einsatz kommt.

Hinter dem Modellnamen "SM-S937U" soll sich das Galaxy S25 Slim verbergen (© 2025 Geekbench / Edit: CURVED )

Sollte es sich tatsächlich um das S25 Slim handeln, überraschen die Performance-Scores allerdings. Sie liegen unter den geleakten Werten des Galaxy S25 Ultra, das im Multi-Core-Score deutlich höhere 9793 Punkte erreicht. Der Single-Core-Score ist ungefähr auf einem Level.

Ob der Unterschied beispielsweise an Leistungsdrosselungen im dünneren Gehäuse liegt, ist unklar. Meist sind solche frühen Benchmarks lediglich erste Tests. Samsung könnte die Lücke also auch schlicht mit Optimierungen beim Zusammenspiel zwischen Hard- und Software schließen.

Galaxy S25 Slim: Start mit S25-Familie unwahrscheinlich

Samsungs Einladung zum Unpacked-Event im Januar hatte Diskussionen angeheizt. Das Bild deutet vier Geräte an. Neben dem Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra könnte also auch das Slim enthüllt werden. Frühere Gerüchte stellten hingegen einen späteren Launch zur Mitte des Jahres 2025 in den Raum.

Angesichts der wenigen handfesten Infos zur dünnen Variante des S25 gehen wir aktuell davon aus, dass das Galaxy S25 Slim nicht gleichzeitig mit dem Release der S25-Familie auf den Markt gebracht wird.

