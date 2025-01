Apple plant offenbar, in diesem Jahr die dritte Generation der Apple Watch SE vorzustellen. Wie Mark Gurman in seinem Power On-Newsletter für Bloomberg berichtet, soll die erschwingliche Smartwatch nicht nur ein neues Design erhalten. Doch konkrete Details zum Look gibt es noch nicht.

Schnellerer Chip, neue Möglichkeiten

Die Apple Watch SE gilt als beliebte Einstiegs-Smartwatch, die das Beste aus dem Apple-Ökosystem zu einem günstigeren Preis vereint. Laut Gurman soll das neue Modell, die Apple Watch SE 3, erstmals einen frischen Look bekommen. Bereits im September 2024 spekulierte er über ein mögliches Kunststoffgehäuse, das an die bunten Designs des iPhone 5c erinnern könnte.

Diese farbenfrohe und vermutlich robustere Variante könnte besonders für Eltern interessant sein, die ihren Kindern eine Apple Watch kaufen möchten. Ob das Kunststoff-Design tatsächlich umgesetzt wird, ließ Gurman jedoch offen – im neuen Newsletter erwähnte er das Detail gar nicht.

Neben dem Design-Update soll die Apple Watch SE 3 auch unter der Haube aufgerüstet werden. Ein neuer Chip soll für spürbar mehr Leistung sorgen und die Smartwatch noch flüssiger und zukunftssicherer machen. Damit würde das neue Modell seinen Vorgänger, der 2022 auf den Markt kam, in Sachen Performance deutlich übertreffen. Und das wäre eine gute Sache: Hin und wieder kann es zu kleineren Rucklern kommen, wenn ihr Apps mit der Apple Watch SE 2 öffnet.

Launch im September erwartet

Die aktuelle Apple Watch SE 2 startete 2022 in Deutschland zum Preis von 249 Euro – und ist mittlerweile (etwas) günstiger erhältlich. Auf Amazon zahlt ihr für die 40-mm-Variante derzeit etwa nur 238 Euro. Ob sich beim Nachfolger etwas an dem Preispunkt ändert, ist derzeit noch ungewiss. Trotz möglichem Kunststoffgehäuse.

Wir gehen davon aus, dass die neue Apple Watch SE 3 wie sein Vorgänger im September vorgestellt wird – zeitgleich mit dem iPhone 17. Schon jetzt tippen wir übrigens auf den 9. September 2025 als mögliches Datum für die große Keynote.

Auch interessant:

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht