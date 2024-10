Apple Watch 10 vs. Apple Watch 9: Das sind die Unterschiede

Apple hat im September 2024 die zehnte Apple-Watch-Generation vorgestellt, die einige Neuerungen zu bieten hat. Doch ist es deshalb Zeit für einen Wechsel? Apple Watch 10 vs. 9: Wir vergleichen die beiden Wearables und verraten euch, in welchem Fall sich das Upgrade lohnt.

Apple Watch 10 vs. 9: Die wichtigsten Unterschiede

Design: Die zehnte Generation ist schlanker und leichter.

Die zehnte Generation ist schlanker und leichter. Display: Bei der Apple Watch 10 ist das Panel größer – und heller bei Betrachtung aus schrägen Blickwinkeln.

Bei der Apple Watch 10 ist das Panel größer – und heller bei Betrachtung aus schrägen Blickwinkeln. Chip: In der Apple Watch 10 steckt mit dem S10 SiP ein besserer Prozessor.

In der Apple Watch 10 steckt mit dem S10 SiP ein besserer Prozessor. Schnellladen: Gelingt der zehnten Generation noch flotter.

Gelingt der zehnten Generation noch flotter. Funktionsumfang: Die Apple Watch 10 ist ideal beim Schwimmen und Schnorcheln.

Vorteile und Nachteile im Vergleich

Vorteile und Nachteile im Vergleich Apple Apple Watch Series 10 Apple Apple Watch Series 9 Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Präzises Tracking

Großer Funktionsumfang

Top-Display Weniger Vielversprechend Nur mit iPhones kompatibel

Design: Neue Größen, dünneres Gehäuse

Die Apple Watch 10 gibt es in zwei Größen: 42 und 46 Millimeter. Die Apple Watch 9 ist wahlweise 41 und 45 Millimeter groß, also etwas kleiner im Direktvergleich.

Darüber hinaus hat Apple das Gehäuse für die zehnte Generation etwas dünner und leichter gestaltet. Für jedes Modell gibt es auch eine andere Farbpalette. Außerdem könnt ihr euch zwischen zwei Gehäusetypen entscheiden. Wichtig: Während beide Uhren-Generationen mit Aluminiumgehäuse verfügbar sind, ist Apple bei der Series 10 von Edelstahl zu Titan als Premium-Alternative gewechselt.

Apple Watch 10 (Aluminiumgehäuse): Diamantschwarz, Roségold, Silber

Diamantschwarz, Roségold, Silber Apple Watch 10 (Titangehäuse): Schiefer, Gold, Natur

Schiefer, Gold, Natur Apple Watch 9 (Aluminiumgehäuse): Rosé, Mitternacht, Polarstern, Silber, (PRODUCT)RED

Rosé, Mitternacht, Polarstern, Silber, (PRODUCT)RED Apple Watch 9 (Edelstahlgehäuse): Gold, Silber, Graphit

Ansonsten erwartet euch das bekannte Design mit abgerundeten Ecken, Digital Crown und Seitentaste. Beide Wearables sind zudem nach IPX6 zertifiziert und bis zu 50 Meter vor eindringendem Wasser geschützt.

Display: Bei der Apple Watch 10 noch größer

Das Display hat Apple bei der Series 10 verbessert: Der OLED-Bildschirm der Apple Watch 10 soll neun Prozent größer sein als beim Vorgängermodell. Apple verbesserte eigenen Angaben zufolge ebenso die Lesbarkeit bei der Betrachtung aus schrägen Blickwinkeln. Die Spitzenhelligkeit bleibt unverändert bei 2000 Nits.

Apple Watch 10 vs. 9: Prozessor und Akkulaufzeit im Vergleich

In der Apple Watch 10 steckt mit dem S10 SiP ein aktualisierter Prozessor, der mehr Leistung für Siri sowie eine bessere Energieeffizienz bietet. Im Always-on-Modus soll zudem eine höhere Bildwiederholrate unterstützt werden. Der Speicherplatz ist weiterhin 64 Gigabyte groß.

Zur Akkukapazität macht Apple dagegen keine Angaben. Sowohl die Apple Watch 10 als auch die Apple Watch 9 sollen aber eine reguläre Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden bei normaler Nutzung bieten. Aktiviert ihr den Stromsparmodus, sind laut Apple bis zu 36 Stunden möglich. Beachtet hierbei allerdings: Je mehr Funktionen der Smartwatch ihr nutzt, umso schneller ist auch ihr Akku leergesaugt.

Apple hat das Aufladen optimiert: In etwa 30 Minuten lädt die Apple Watch 10 von 0 auf 80 Prozent. Das Vorgängermodell braucht dazu etwa 45 Minuten.

Funktionsumfang: Die Apple Watch 10 ist top für Schwimmer

Die Apple Watch 10 und 9 haben jeweils einen breiten Funktionsumfang zu bieten – sowohl in Sachen Fitness als auch Gesundheit. So könnt ihr mit den Uhren diverse Sportarten tracken, Blutsauerstoff sowie Herzfrequenz messen und ein EKG erstellen. Was fehlt, ist weiterhin die Blutdruckmessung, die bei Samsung-Uhren zum Beispiel längst Standard ist.

Praktisch: Viele Funktionen, die Apple zusammen mit der Apple Watch 10 angekündigt hat, werden mit dem Update auf watchOS 11 auch von der neunten Generation unterstützt. Dazu gehört zum Beispiel die neue Schlafapnoe-Erkennung und die "Vitalzeichen"-App.

Nur die Apple Watch 10 bietet allerdings die "Tiefe"- sowie "Oceanic+"-App. Die Anwendungen kennen wir schon von der Apple Watch Ultra und sind ideal zum Tracken eurer Ausflüge im Wasser. Darüber hinaus hat die Apple Watch 10 einen speziellen Sensor eingebaut, mit dem ihr die Wassertemperatur messen könnt.

Ebenfalls neu: Die zehnte Generation kann Audioinhalte von Apple Music und Co. über den Uhren-Lautsprecher wiedergeben – und bei Anrufen störende Hintergrundgeräusche unterdrücken.

Apple Watch 10 und 9 im Preisvergleich

Der Einstiegspreis der Apple Watch 10 liegt bei 449 Euro (UVP) für die Aluminium-Variante (42 mm). Apple bietet den Vorgänger zwar nicht mehr offiziell an, doch in Drittanbieter-Shops findet ihr sie noch – samt viel Sparpotenzial. So gibt es die Series 9 bereits ab rund 370 Euro.

Der Preis richtet sich unter anderem danach, welche Größe und welches Gehäuse ihr wählt und ob auch LTE- Unterstützung an Bord sein soll. Die teuerste Ausführung der Apple Watch 10 samt edlem Gliederarmband kostet dann satte 1149 Euro.

Unser Fazit: Apple Watch 10 oder 9? CURVED Redaktion Generell gilt: Beide Modelle sind leistungsstark, bieten einen breiten Funktionsumfang und sind auch im Bereich Akkulaufzeit solide ausgestattet. Habt ihr eine ältere Apple Watch wie die Apple Watch 6, könnt ihr also auch getrost zur Apple Watch 9 greifen. Die Apple Watch 10 ist allerdings noch etwas schlanker und leichter. Auch das größere Display und das schnellere Laden können ausschlaggebend sein, wenn das für euch wichtige Faktoren sind. Letztendlich hängt es stark von euren Vorlieben und Interessen ab, ob eher die Apple Watch 10 oder die Apple Watch 9 für euch infrage kommt.