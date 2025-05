Ein neues Samsung-Handy kündigt sich an – doch die Vorfreude hält sich in Grenzen. Denn wer sich vom Galaxy S25 FE eine verbesserte Kamera erhofft, wird laut frischer Leaks vermutlich enttäuscht.

Der neueste Leak stammt von GalaxyClub und beschäftigt sich mit der Kamera-Ausstattung des kommenden Galaxy S25 FE. Demnach soll das Gerät – wie schon sein Vorgänger und Vor-Vorgänger – mit einer 8-MP-Telelinse ausgestattet sein. Diese bietet einen dreifachen optischen Zoom, was in der Theorie zwar gut klingt, in der Praxis aber schon beim Galaxy S24 FE keine Begeisterungsstürme ausgelöst hat. Auch beim Hauptsensor scheint alles beim Alten zu bleiben: 50 MP gab es ebenfalls bereits beim S23.

Kompromisse statt Kamera-Kracher

Im Vergleich zu den Flaggschiff-Modellen aus der Galaxy-S25-Reihe wird schnell klar: Die Fan Edition bleibt ein Kompromiss. Das Ziel der S25 FE ist es offenbar, möglichst viel Galaxy-Flair zum Sparpreis zu liefern – und dabei auf teure Features zu verzichten.

Ein hochwertiger Tele-Sensor gehört eben nicht in diese Rechnung, denn der schlägt in der Produktion kräftig zu Buche. Dass sich aber nicht mal die Auflösung erhöht, ist schon beinahe dreist. Denn 8 MP waren schon im Vorjahr zu wenig.

Immerhin bekommt es wenigstens eine Telekamera. Beim hochpreisigen Galaxy S25 Edge fehlt eine solche bekanntlich aus Platzgründen.

Ultraweitwinkel auch gleich

Darüber hinaus soll das Galaxy S25 FE mit einem 12-MP-Ultraweitwinkel aufwarten. Das wäre ebenfalls kein Fortschritt zum Vorgängermodell. Für Selfie-Fans gibt es immerhin ein kleines Upgrade: Die Frontkamera soll künftig mit 12 MP auflösen – eine dezente, aber durchaus willkommene Verbesserung.

Ein genaues Release-Datum steht aktuell noch aus. Sollte Samsung jedoch dem bisherigen Rhythmus treu bleiben, dürfte das Galaxy S25 FE im Herbst – vermutlich im Oktober – erscheinen.

Bis dahin bleibt noch ein wenig Hoffnung, dass sich an der Kamera-Ausstattung vielleicht doch noch etwas tut. Wenn schon nicht an der Auflösung, dann vielleicht in anderer Hinsicht. Wetten würden wir aber nicht darauf.

