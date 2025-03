Galaxy S25 & Galaxy Buds 3 im Angebot: Wir hätten da eine Idee...

Das Samsung Galaxy S25 gibt es derzeit mit den Kopfhörern Galaxy Buds 3 im Deal-Paket inklusive Handytarif. Ab 44,99 Euro im Monat stattet euch der Provider mit allem aus, was ihr braucht. Aber ist der Deal wirklich ein Schnäppchen? Wir haben da eine (bessere) Idee... Lest also unbedingt unser Fazit-Kapitel "Empfehlung".

Inhaltsverzeichnis:

Das Wichtigste in Kürze: Im Deal sind das Samsung Galaxy S25 und die Galaxy Buds3 enthalten.

Außerdem der Tarif "o2 Mobile M" mit 30 GB 5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s), Allnet-Flat und Roaming.

Monatliche Kosten: 44,99 Euro (36 Raten) oder 54,99 Euro (24 Raten) -> -> Hier geht's direkt zum Angebot

Bei dem Deal zahlt ihr drauf, weil...

Das Angebot bestehend aus Galaxy S25, Galaxy Buds3 und o2 Mobile M bringt euch eines der derzeit besten Android-Handys ins Haus, dazu die passenden hochwertigen In-Ear-Kopfhörer. Mit dem o2 Mobile M habt ihr zudem genügend Datenvolumen. Zum Start sind es 30 GB im Monat, mit jedem Jahr steigt es aber um weitere 5 GB an. Nach zwei Jahren sind es beispielsweise schon 40 GB im Monat.

Die monatlichen Kosten wirken stemmbar: 44,99 Euro sind es, wenn ihr das Handy über drei Jahre lang abbezahlen wollt (der Tarif ist übrigens nach 24 Monaten kündbar). Wollt ihr die Dauer verkürzen, könnt ihr das Galaxy S25 auch über 24 Monate abbezahlen. Hier landet ihr mit dem Gesamtpaket bei 54,99 Euro im Monat.

Wenn wir den Deal aber einmal durchrechnen, sieht es ein bisschen anders aus. Gleich zwei Probleme treffen hier aufeinander: Erstens, Galaxy S25 und Galaxy Buds 3 sind im Einzelhandel mittlerweile deutlich im Preis gefallen. Innerhalb von nur einem Monat sind die Anschaffungskosten um über 100 Euro gesunken. Zweites Problem: o2 bietet auf viele Tarife einzeln derzeit deutlich bessere Rabatte, als wenn ihr euch diese im Handybundle sichert. Daraus ergibt sich folgendes Bild:

Straßenpreis der Geräte Samsung Galaxy S25 (128 GB): 699 Euro

699 Euro Samsung Galaxy Buds 3: 99 Euro

Kauft ihr beide Geräte einzeln, würdet ihr demnach um die 798 Euro zahlen.

Kompaktes Android-Flaggschiff Samsung Galaxy S25 Viel Leistung, eine starke Kamera und hochwertiges Display: Das Galaxy S25 gehört zu den besten kompakten Android-Flaggschiffen 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Technische Daten Ohne Vertrag ab 808 € Amazon

Tarif-Kosten einzeln o2 Mobile M kostet einzeln 19,99 Euro (Angebotspreis)

kostet einzeln 19,99 Euro (Angebotspreis) Einmaliger Anschlusspreis: entfällt (36 Raten) bzw. 39,99 Euro (24 Raten)

Der enthaltene Tarif ist damit einzeln sehr günstig. Über eine Laufzeit von 36 Monate gerechnet fallen lediglich 719 Euro für den o2 Mobile M an. Inklusive Galaxy S25 und Buds 3 Pro wären es über den gleichen Zeitraum 1625 Euro.

Rund 906 Euro würdet ihr also effektiv für Smartphone und In-Ears zahlen – knapp über 100 Euro mehr als im Laden. Selbst wenn wir das Angebot mit den 24 Monaten Laufzeit durchrechnen, bleiben die Geräte noch rund 85 Euro teurer als im Laden.

Empfehlung: Tarif-Deal einzeln sichern und Galaxy S25 im Laden kaufen

Ihr seht: Der monatliche Preis wirkt zwar gut, doch rechnerisch zahlt ihr bei dem Deal mehr für Handy und In-Ears, als ihr müsstet. Wie weiter oben erwähnt, liegt das am sehr guten Einzelpreis-Deal für den o2-Tarif und den stark gefallenen Einzelhandels-Preisen für Galaxy S25 und Buds 3. Beides wirbelt den Effektivpreis des Bundles durcheinander.

Unsere Empfehlung lautet daher: Sichert euch das Galaxy S25 mit den Buds 3 im Einzelhandel. Und wenn ihr euch schon für o2 entschieden habt, solltet ihr unbedingt jetzt einen Tarif buchen, bevor eine aktuelle Rabattaktion endet. Aber nicht den beschriebenen o2 Mobile M für 19,99 Euro im Monat. Wir haben eine bessere Idee:

-> Hier geht's zur Tarifübersicht von o2

Denn für den gleichen monatlichen Preis von 19,99 Euro bekommt ihr derzeit auch den O2 Mobile L mit ganzen 100 GB Datenvolumen im Monat – das dreifache Datenvolumen wie beim Mobile M! Alternativ bietet o2 für ebenfalls 19,99 Euro im Monat auch unbegrenzt Datenvolumen an – mit dem o2 Mobile Unlimited Smart. Einziger Nachteil: Der Unlimited-Tarif bietet nur bis zu 15 Mbit/s statt den üblichen 300 Mbit/s an Geschwindigkeit.

Wer den vollen Speed haben möchte, greift also zum Mobile L mit 100 GB monatlichem Datenvolumen. So günstig kommt man direkt bei o2 selten an so gut ausgestattete Tarife. Wieso sich o2 gegenüber den Billig-Anbietern für euch lohnen kann, erfahrt ihr in unserem Artikel Das müsst ihr vor dem Wechsel zu o2 wissen.

-> Hier geht's zur Tarifübersicht von o2

Lohnen sich Galaxy S25 und die Galaxy Buds3?

Wenn ihr euch noch gar nicht mit dem Samsung-Handy und den Kopfhörern befasst habt: Die Geräte sind beide für sich top und dürften euch viel Freude bereiten. Hier die Highlights:

Samsung Galaxy S25 – schlankes KI-Handy eines der kompaktesten Smartphones auf dem Markt

mit hochauflösendem 6,2-Zoll-Display (Dynamic AMOLED 2X mit 120 Hz)

Dreifachkamera mit 50 MP und 3-fach optischer Vergrößerung

absoluter Top-Chip, der allen Anforderungen gewachsen ist

ausdauernder Akku für bis zu 29 Stunden Laufzeit

mit vorinstallierter KI "Galaxy AI", die im Alltag unterstützt

Samsung Galaxy Buds3 – mit Galaxy AI 11-mm-Treiber für starken, dynamischen Sound

Galaxy AI für verbesserte aktive Geräuschunterdrückung und Live-Übersetzungen

Gestensteuerung für eine einfache Bedienung

Akku für bis zu 6,5 Stunden Musikgenuss

Spritzwassergeschützt nach IP57

Weitere spannende Deals im Überblick:

[/infobox]

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht