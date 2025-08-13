Android-König mit Eingabestift Samsung Galaxy S25 Ultra Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Ultra Technische Daten unbegr. Datenvolumen (LTE/5G) | Allnet-Flat | o2-Netz

ZUGABE: Galaxy Buds 3 Pro

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung nur 49,99 € Jetzt zu o2

Jetzt upgraden zum 30-GB-Preis: o2 bringt euch das Galaxy S25 Ultra mit Unlimited-Datenvolumen – und legt die Galaxy Buds 3 Pro gratis obendrauf. Nur für kurze Zeit und solange der Vorrat reicht.

Stellt euch vor: S25 Ultra einschalten, S-Pen gezückt, Buds 3 Pro rein – und euer Stream läuft ohne Datenlimit. Klingt für euch richtig gut? Genau dafür ist dieses Bundle gemacht.

Alle wichtigen Deal-Details

Für 1 € Anzahlung erhaltet ihr das Bundle aus Smartphone und Earbuds. Mit dabei sind:

Geräte: Galaxy S25 Ultra (256 GB) + Galaxy Buds 3 Pro (Silber)

Galaxy S25 Ultra (256 GB) + Galaxy Buds 3 Pro (Silber) Tarif: o2 Unlimited Smart – unbegrenztes Datenvolumen, bis zu 15 Mbit/s

o2 Unlimited Smart – unbegrenztes Datenvolumen, bis zu 15 Mbit/s Netz: o2 (4G/5G)

o2 (4G/5G) Extras: Allnet- & SMS-Flat, EU-Roaming, VoLTE, MultiSIM optional (+5 €), o2 Priority, Kombi-Vorteil, Kündigungs-/Wechselservice

Allnet- & SMS-Flat, EU-Roaming, VoLTE, MultiSIM optional (+5 €), o2 Priority, Kombi-Vorteil, Kündigungs-/Wechselservice Kosten: 49,99 € monatlich (36 Monate); einmalig 1 € Anzahlung + 4,99 € Versand; kein Anschlusspreis

Jetzt zum o2-Shop:

Darum lohnt sich das jetzt

Die Buds 3 Pro liegen einzeln bei etwa 140 € – hier sind sie inklusive. Dazu unbegrenztes Datenvolumen: Mit bis zu 15 Mbit/s streamt ihr locker in hoher Qualität (Netflix empfiehlt 15 Mbit/s für 4K). Und falls ihr noch in einem Altvertrag hängt: Der Tarifstart lässt sich bequem auf ein Wunschdatum (bis zu drei Monate) schieben.

Das Galaxy S25 Ultra ist das derzeit wohl beste Android-Handy im Jahr 2025. Top-Display, geniale Kamera und viel Akku sowie Leistung – wer Android nutzen will, findet hier ein optimales und vor allem großes Smartphone.

Und: Zu dem aktuellen Preispunkt bekommt ihr normalerweise "nur" 30 GB Datenvolumen. Wer jetzt zugreift, bekommt aber unendlich Daten.

Kontingent kann jederzeit enden – jetzt sichern:

Vertragsabschluss mit Bonitätsprüfung erforderlich; ggf. Anzahlung. Angebot zeitlich begrenzt, solange der Vorrat reicht.

