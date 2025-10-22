Galaxy S25 Ultra mit Vertrag: Jetzt mit Buds 3 Pro + Tab S10 FE gratis dazu

Jetzt upgraden o2 bringt euch das Galaxy S25 Ultra mit 30 GB+ Datenvolumen – und legt die Galaxy Buds 3 Pro UND das Galaxy Tab S10 FE gratis obendrauf. Der Deal gilt jedoch nur für kurze Zeit. Bestellt bis zum bis 01.11. das Galaxy S25 Ultra mit Vertrag und profitiert von der starken Aktion.

Stellt euch vor: S25 Ultra einschalten, S-Pen gezückt, Buds 3 Pro rein – und euer Stream läuft. Klingt für euch richtig gut? Genau dafür ist dieses Bundle gemacht. Und obendrauf gibt's noch das Tablet Galaxy Tab S10 FE, falls ihr doch lieber auf dem großen Bildschirm bingewatchen mögt.

Android-König mit Eingabestift Samsung Galaxy S25 Ultra Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Ultra Technische Daten 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

ZUGABE: Galaxy Buds 3 Pro & Galaxy Tab S10 FE gratis

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! ab 54,99 € o2

Alle wichtigen Deal-Details

Für 1 Euro Anzahlung erhaltet ihr das Bundle aus Smartphone, Earbuds und Tablet. Mit dabei sind:

Geräte: Galaxy S25 Ultra (256 GB) + Galaxy Buds 3 Pro (Silber) + Galaxy Tab S10 FE (128GB | 8GB)

Galaxy S25 Ultra (256 GB) + Galaxy Buds 3 Pro (Silber) + Galaxy Tab S10 FE (128GB | 8GB) Tarif: o2 Mobile M, bis zu 300 Mbit/s

o2 Mobile M, bis zu 300 Mbit/s Netz: o2 (4G/5G)

o2 (4G/5G) Extras: Allnet- & SMS-Flat, EU-Roaming, VoLTE, MultiSIM optional (+5 Euro), o2 Priority, Kombi-Vorteil, Kündigungs-/Wechselservice

Allnet- & SMS-Flat, EU-Roaming, VoLTE, MultiSIM optional (+5 Euro), o2 Priority, Kombi-Vorteil, Kündigungs-/Wechselservice Kosten: 54,99 Euro monatlich (36 Monate); einmalig 1 Euro Anzahlung + 4,99 Euro Versand; kein Anschlusspreis

Dabei bleibt ihr flexibel: Das Handy zahlt ihr über 36 Monate ab, könnt den Betrag aber auch vorher schon begleichen, wenn ihr wollt. Der Tarif läuft wie gewöhnlich für nur 24 Monate. Danach könnt ihr schon den Anbieter bzw. Tarif frei wechseln.

Jetzt zum o2-Shop:

Darum lohnt sich das jetzt

Die Buds 3 Pro liegen einzeln bei etwa 129 Euro – hier sind sie inklusive. Dazu 30 GB+ Datenvolumen: Mit bis zu 300 Mbit/s streamt ihr in hoher Qualität, und das auch noch richtig schnell. Auch gut: Falls ihr noch in einem Altvertrag hängt, lässt sich der Tarifstart bequem auf ein Wunschdatum (bis zu drei Monate) schieben.

Das Galaxy S25 Ultra ist das derzeit wohl beste Android-Handy im Jahr 2025. Top-Display, geniale Kamera und viel Akku sowie Leistung – wer Android nutzen will, findet hier ein optimales und vor allem großes Smartphone.

Und: Zur aktuellen Aktion gibt es obendrauf das Galaxy Tab S10 FE, Samsungs starkes Mittelklasse-Tablet. Das kostet normalerweise 579 Euro beim Hersteller. Bei Drittanbietern zahlt ihr einzeln mindestens 379 Euro. So oder so: o2 schenkt euch bei dieser Aktion zwei Geräte im Wert von rund 500 Euro zum Galaxy S25 Ultra.

Also schnappt euch das ultimative Samsung-Paket, bevor der Deal vorbei ist:

Vertragsabschluss mit Bonitätsprüfung erforderlich; ggf. Anzahlung. Angebot zeitlich begrenzt, solange der Vorrat reicht.

