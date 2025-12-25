Für viele von euch war das Plus-Modell in der Galaxy-Reihe bisher ein Kompromiss: größer als die Basisversion, aber kleiner als das Ultra. Genau das könnte sich mit dem Galaxy S26 Plus ändern. Ein deutlich größeres Display soll aus dem Plus-Modell in eine verlockende Alternative zum Galaxy S26 Ultra machen.

Laut Tech Informer soll das Galaxy S26 Plus ein 6,9-Zoll-Display bekommen – und damit die Größe des Ultra-Modells erreichen. Bislang lag das Plus bei 6,7 Zoll und war deutlich kompakter. Mit dem möglichen Sprung in die Ultra-Liga könnte sich das S26 Plus für viele von euch als spannende Alternative positionieren: großes Display, vermutlich etwas schlankeres Gehäuse – und ein Preis, der weit unter dem des Ultra-Modells liegen dürfte. Für alle, die viel Bildschirmfläche wollen, aber nicht zwingend Wert auf das volle High-End-Paket legen, könnte das genau der Sweet Spot sein.

Qi2: Magnetisches Laden hält Einzug

Kabelloses Laden ist bei Samsung zwar längst Standard, doch magnetische Technik wie bei Apples MagSafe hat bislang gefehlt. Auch das könnte sich mit dem Galaxy S26 Plus ändern. Die Gerüchteküche verspricht Qi2-Unterstützung für die gesamte Modellreihe. Damit wären erstmals Magnetringe direkt im Gerät verbaut, was vor allem das Handling beim Laden verbessern dürfte. Für viele ein netter Komfortgewinn – nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Nur ein kleiner Schritt bei der Kamera

Auch bei der Kamera zeichnet sich eine dezente Veränderung ab: Statt des bekannten 10-MP-Teleobjektivs soll ein 12-MP-Sensor verbaut sein – zumindest in der Basis- und Plus-Version. Ob das in der Praxis tatsächlich zu spürbar besseren Ergebnissen führt, bleibt fraglich. An der restlichen Hardware scheint sich nichts zu ändern. Wer auf eine erstklassige Foto-Qualität hofft, dürfte also weiterhin beim Ultra besser aufgehoben sein.

Dennoch: Wer auf das absolute High-End-Setup verzichten kann, bekommt hier womöglich ein sehr ausgewogenes Paket mit großem Screen, solider Technik und etwas angenehmerem Preis als beim Galaxy S26 Ultra. Offizielle Infos erwarten wir Anfang 2026. Bis dahin bleibt Zeit, abzuwägen: Ultra oder Plus?

