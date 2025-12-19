Eigentlich schien alles nach Plan zu laufen: Samsung stellt seine neue Galaxy-S-Reihe traditionell zu Jahresbeginn vor. Beim Galaxy S26 kommt nun aber Bewegung in den Zeitplan. Mehrere Berichte aus Südkorea deuten darauf hin, dass ihr euch auf ein späteres Launch-Event einstellen müsst als bislang angenommen.

Zwischenzeitlich hieß es noch, Samsung könnte die Galaxy-S26-Serie wie den Vorgänger bereits im Januar enthüllen. Kurz darauf folgten jedoch gegenteilige Meldungen. Nun verdichten sich die Hinweise, dass das Unternehmen sein nächstes großes Unpacked-Event erst im Februar 2026 abhalten will. Als Austragungsort ist von den USA die Rede, genauer gesagt von Kalifornien. Ein konkretes Datum nennt Samsung zwar noch nicht offiziell, im Raum steht aber weiterhin der 25. Februar, ein Mittwoch – also ein Tag, den Samsung für solche Events gerne wählt.

Januar-Launch offenbar vom Tisch

Dass der Januar-Termin wackelt, hat offenbar interne Gründe. Laut Berichten arbeitet Samsung länger als geplant an der finalen Ausrichtung des Galaxy S26 und des Galaxy S26+. Spezifikationen und Modellentscheidungen sollen noch feinjustiert werden. Dabei geht es unter anderem um Leistung, Wärmeentwicklung und die Aufteilung der Chipsätze je nach Region. Diese zusätzliche Abstimmung soll den Zeitplan um mehrere Wochen nach hinten geschoben haben.

Das Galaxy S26 Ultra scheint davon weniger betroffen zu sein. Das Topmodell gilt bereits als weitgehend fertig und soll sich sogar schon in der Massenproduktion befinden. Ein früherer Einzelstart des Ultra-Modells ist dennoch nicht geplant. Samsung will die drei Geräte wohl weiterhin gemeinsam vorstellen, auch wenn das Warten dadurch etwas länger ausfällt.

Exynos oder Snapdragon: Das steckt im Galaxy S26

Ein zentrales Thema rund um die neue Serie ist der Prozessor. Samsung hat kürzlich den Exynos 2600 vorgestellt, den weltweit ersten 2-nm-Mobilchip. Genau dieser soll im Galaxy S26 und Galaxy S26+ in ausgewählten Märkten zum Einsatz kommen. Möglich ist, dass Samsung den Launch auch verschiebt, um den neuen Chip weiter zu optimieren.

Beim Galaxy S26 Ultra geht Samsung dagegen auf Nummer sicher. Hier soll global der Snapdragon 8 Elite Gen 5 von Qualcomm verbaut werden. An dieser Strategie hält der Hersteller offenbar fest.

Sollte Samsung tatsächlich Ende Februar präsentieren, könnten die neuen Modelle nach einer kurzen Vorbestellphase erst im März im Handel landen. Offiziell bestätigt ist all das noch nicht – die Zeichen stehen aber klar auf einen späteren Start.

