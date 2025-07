Das Galaxy S24 Ultra war 2024 das vielleicht beste Android-Smartphone. Doch lohnt es sich auch 2025 oder gehört es mittlerweile zum alten Eisen? Wir machen den Check für euch.

Das Galaxy S24 Ultra ist immer noch in nahezu allen Bereichen erstklassig. Es ist enorm schnell, bietet ein fantastisches Display und eine spektakuläre 200-MP-Quad-Kamera mit gleich zwei Zoom-Objektiven. Auch 2025 spielt das Galaxy S24 Ultra also in der ersten Liga. Allerdings hat es mittlerweile einen Nachfolger bekommen, der sich mehr lohnt.

Wie viel besser ist der Nachfolger des S24 Ultra?

Wie ihr in unserem großen Vergleich zwischen Galaxy S24 Ultra und S25 Ultra nachlesen könnt, fallen die Unterschiede zwischen den beiden Geräten nicht riesig aus. Aber: Das Galaxy S25 Ultra ist das bessere Smartphone und hat ein neues Design bekommen, das uns gut gefällt.

Ausstattungstechnisch ist das Nachfolgermodell in erster Linie durch ein leichtes Leistungsplus, eine etwas verbesserte Kamera und das noch besser gegen Reflexionen geschützte Display im Vorteil.

Das Galaxy S24 Ultra ist kaum günstiger

Zum Zeitpunkt des erwähnten Vergleichs war der Preisunterschied zwischen Galaxy S24 Ultra und S25 Ultra riesig. Mittlerweile ist das nicht mehr der Fall, den auch das neuere Modell findet ihr inzwischen stark reduziert.

Bei Amazon bekommt ihr das Galaxy S25 Ultra bereits für etwas mehr als 950 Euro. Das Galaxy S24 Ultra findet ihr im Netz aktuell gerade mal rund 50 Euro günstiger.

Und auch im Bundle mit Vertrag ist der Preisunterschied in der Regel nicht so groß, dass sich der Griff zum älteren Modell lohnen würde.

Fazit: Lohnt sich das Galaxy S24 Ultra noch?

Wenn ihr uns fragt, lohnt sich das Samsung Galaxy S24 Ultra 2025 nicht mehr, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Das hat weniger mit der Technik zu tun, denn das S24 Ultra ist nach wie vor ein exzellentes Smartphone. Sondern vielmehr damit, dass der Nachfolger bereits deutlich reduziert ist und nur ein wenig mehr kostet.

Unsere Empfehlung lautet daher: Gebt lieber ein wenig mehr aus und greift zum aktuelleren Galaxy S25 Ultra. Der Aufpreis fällt aktuell (Stand: Juli 2025) gering aus und ist es auf jeden Fall wert.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs. Galaxy S25 Ultra Geräte-Abbildung Platz 1 Hersteller Samsung Modell Galaxy S24 Ultra Zur Produktübersicht Aktuelle Deals ab 54,99 € o2 Display und Gehäuse Display-Größe 6.8 Zoll Auflösung 3120x1440 Pixel Pixeldichte 505 ppi Technologie Super AMOLED Frequenz 1 bis 120 Hz Display-Schutz Maße Größe 162.3x79x8.6 mm Material Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) Farben Gewicht 232 g Wasserdicht Leistungsmerkmale Chipsatz Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Taktrate Bis zu 3.39 GHz AnTuTu 1.823.822 Punkte Klasse Oberklasse Installierter RAM 12 GB RAM Interner Speicher 256/512/1000 GB Akkuleistung 5000 mAh Kapazität Akkulaufzeit Videowiedergabe: Bis zu 30 h Wireless Charging Sicherheit Fingerabdruck Betriebssystem Android 14 auf One UI 6.1 (ab Werk) Update-Zeitraum Kamera Hauptkamera 200 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 50 (Periskop), 10 (Tele) Frontkamera 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C microSD Dual-SIM Ja NFC Ja 4G LTE Ja 5G Ja Preis UVP Ab 1449 Euro (UVP)

