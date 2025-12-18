Samsung-Fans in Deutschland kennen das Spiel leider schon. Während Käufer in den USA oft die stärkere Chip-Version bekommen, müssen wir uns hierzulande mit Exynos begnügen. Genau dieses Szenario droht nun auch beim Galaxy S26. Aktuelle Leaks zum Exynos 2600 zeigen nämlich: Der Prozessor dürfte spürbar hinter dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 zurückliegen. Und das macht das kommende Galaxy-Flaggschiff für viele von euch weniger attraktiv.

Samsung hat den Exynos 2600 bereits angeteasert und plant offenbar, ihn im Galaxy S26 und Galaxy S26 Plus in ausgewählten Regionen einzusetzen. Deutschland gehört sehr wahrscheinlich dazu. Neue Informationen des bekannten Leakers Ice Universe liefern nun konkrete technische Details – und die lassen erahnen, warum das Galaxy S26 hierzulande leistungsmäßig ins Hintertreffen geraten könnte.

Exclusive: Now I'm going to disclose the key parameters of Exynos 2600



Galaxy S26 - 2nm Exynos 2600

CPU：10 core

3.9Ghz+ 3.25Ghz +2.75Ghz

GPU: AMD JUNO 985MHz

Open Gles 3.2、OPEN CL 3.0、VULKAN 1.3 — PhoneArt (@UniverseIce) December 18, 2025

Exynos 2600: Moderne Technik, aber geringere CPU-Power

Der Exynos 2600 soll im modernen 2-Nanometer-Verfahren gefertigt werden und eine Zehnkern-CPU besitzen. Klingt zunächst stark. Die Kerne verteilen sich laut Leak auf drei Cluster mit Taktraten von bis zu 3,9 GHz, 3,25 GHz und 2,75 GHz. Genau hier liegt aber der Haken.

Diese maximale Taktfrequenz bleibt klar unter dem Niveau des Snapdragon 8 Elite Gen 5, der voraussichtlich deutlich höhere Spitzenwerte erreicht. Auch MediaTeks Dimensity 9500 soll schneller sein. Zwar ist der reine Takt nicht alles, doch bei ansonsten vergleichbaren Bedingungen deutet vieles darauf hin, dass der Exynos 2600 bei der reinen Rechenleistung das Nachsehen hat. Für anspruchsvolle Apps, Multitasking und langfristige Performance ist das keine gute Nachricht.

Auch bei der Grafik zieht das US-Modell davon

Bei der GPU setzt Samsung erneut auf AMD-Technik. Der Exynos 2600 soll eine sogenannte AMD-JUNO-GPU mit bis zu 985 MHz nutzen, hinter der sich sehr wahrscheinlich die Xclipse 960 verbirgt. Unterstützt wird Vulkan 1.3, was solide ist, aber nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand. Vulkan 1.4 wäre bereits verfügbar und könnte bei Games für bessere Performance und kürzere Ladezeiten sorgen.

Gerade im Vergleich zum Snapdragon-Chip, der traditionell bei Grafikleistung und Gaming vorne liegt, dürfte das Galaxy S26 mit Exynos in Deutschland erneut den kürzeren Strohhalm ziehen.

Unterm Strich heißt das: Weniger Leistung, obwohl ihr für das Smartphone voraussichtlich genauso viel bezahlt wie Käufer in den USA. Für viele von euch ist das verständlicherweise ein echter Dämpfer.

