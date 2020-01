Ein Freudentag für Nutzer eines Galaxy S9: Samsung verteilt aktuell das Update auf Android 10. Dabei hieß es zuletzt noch, dass sich der Rollout verzögern werde. Den großen Bruder, Galaxy S9 Plus, scheint das Unternehmen ebenfalls zu bedienen.

Auf unserem Samsung Galaxy S9 läuft mittlerweile Android 10. Die sehnlichst erwartete Aktualisierung trudelte gegen Mittag bei uns ein. Wichtig: Das Gerät nahm nicht an einem Beta-Test teil. In sozialen Medien und diversen Foren berichten Nutzer ebenfalls davon. Demnach erhält auch das Galaxy S9+ das Update, wie ihr in einem Tweet etwas weiter unten seht.

One UI 2.0 und Sicherheitspatch an Bord

Die Aktualisierung bringt einige neue Funktionen auf das einstige Flaggschiff. Zudem springt Samsungs Benutzeroberfläche auf die neueste Version: Welche Features euch One UI 2.0 liefert, erklären wir euch in unserer Übersicht. Enthalten ist außerdem der Sicherheitspatch Januar 2020.

So ladet ihr das Update herunter

Samsung verteilt neue Software meist in Wellen, sodass nicht alle gleichzeitig mit der neuen Version bedacht werden. Wenn das Update auf Android 10 auf eurem Gerät verfügbar ist, informiert euch euer Galaxy S9 automatisch. Alternativ schaut ihr manuell, ob der Wechsel bereits möglich ist: Navigiert in die Einstellungen und ganz unten zu "Software-Update". Tippt nun auf "Herunterladen und installieren". Das Update-Paket ist fast 1,8 MB groß. Ihr solltet den Download daher lieber erst dann starten, wenn ihr mit einem WLAN verbunden seid.

Samsung liegt im Zeitplan

Zuvor hat Samsung Android 10 bereits für das Galaxy S10, S10+ und S10e veröffentlicht. Die aktuelle Version von Googles mobilem Betriebssystem ist zudem schon für Besitzer eines Galaxy Note 10 und Note 10+ ausgerollt. Welche Handys der Hersteller in Zukunft versorgt, verrät er in einem offiziellen Zeitplan. Das Galaxy S8 fehlt in der Liste. Mittlerweile gibt es aber Gerüchte, laut denen Samsung das Smartphone aus 2017 doch mit Android 10 beliefert.