Samsung Galaxy Unpacked im Livestream: Hier seht ihr das Event

Samsung stellt im Rahmen des Events Galaxy Unpacked neue Smartphones vor. Wir erklären euch, wann die Übertragung startet, wie ihr den Livestream verfolgen könnt und welche neuen Geräte euch erwarten könnten.

Die wichtigsten Eckdaten auf einen Blick Der Livestream startet am 10. August 2022 um 15 Uhr deutscher Zeit

Ihr könnt das Event über YouTube und auf Samsungs offizieller Webseite verfolgen

Über alle Neuvorstellungen berichten wir auch auf CURVED

Am 10. August 2022 um 15 Uhr ist es so weit: Samsung startet ein neues Galaxy Unpacked. Dabei handelt es sich um den Livestream, in dem der Tech-Gigant unter anderem neue Smartphones vorstellt. Was Samsung genau offenbaren wird, ist noch nicht bekannt. Allerdings ist auf dem Teaser-Bild zum Livestream ein neues Falt-Smartphone zu sehen. Dabei könnte es sich um das neue Flip-Modell handeln. Die Gerüchte zum Galaxy Z Flip4 haben in den letzten Wochen noch einmal an Fahrt aufgenommen.

(© 2022 Samsung/YouTube ) Galaxy Unpacked Live Stream Wir leiten dich jetzt zu YouTube weiter. Jetzt ansehen auf

Samsung Galaxy Unpacked: Das soll uns erwarten

Das Galaxy Unpacked findet wie immer auf dem YouTube-Kanal von Samsung sowie der Website des Herstellers statt. Schon kurz vor 15 Uhr dürfte Samsung die Übertragung starten und die Zuschauer mit einem Countdown auf die bevorstehenden Ankündigungen anheizen. In der Vergangenheit nahm sich Samsung für die Vorstellung neuer Geräte in etwa eine Stunde Zeit. Die Übertragung dürfte voraufgezeichnet sein und einem festen Ablauf folgen.

Der Event-Ablauf ist laut 91Mobiles bereits durchgesickert. Demnach soll Samsung neben dem Galaxy Z Flip4 auch das Galaxy Z Fold4 im Rahmen des Galaxy Unpacked Livestreams enthüllen. Das wäre keine große Überraschung, denn die beiden Falt-Modelle wurden bislang immer zusammen von Samsung angekündigt. Das Galaxy Z Fold4 soll laut Gerüchten vor allem ein Kamera-Upgrade bekommen.

Neben den Smartphones wollen die Leaker auch erfahren haben, dass Samsung mit dem Livestream des Galaxy Unpacked eine neue Smartwatch-Generation enthüllt. Dabei soll es sich um die Galaxy Watch5 und die Galaxy Watch5 Pro handeln. Die Galaxy Watch5 Pro soll dabei wohl ein größeres Modell mit zusätzlichen Features werden.

Deal +10 GBpro Jahr Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

+ o2 Grow 40+ GB mtl./36Monate: 49,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote

Deal 100 € Cashback Samsung Galaxy S22 Plus 5G

+ o2 Free M 20 GB mtl./36Monate: 49,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote