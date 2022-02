Galaxy Unpacked Livestream: Hier seht ihr die Enthüllung des S22

Heute ist es endlich so weit: Samsung zeigt höchstwahrscheinlich das Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra. Wer möchte, kann das Unpacked Event live verfolgen. Um 16 Uhr geht es los und wir verraten euch, wo ihr überall zusehen könnt.

"Episch ist der neue Standard". Mit diesem – vielleicht etwas großspurigem – Motto bewirbt Samsung das Unpacked-Event am heutigen 09. Februar. Auf der Homepage des südkoreanischen Herstellers ist es schon jetzt bereits möglich, sich für das Event zu registrieren. Das ist aber eine reine Werbemaßnahme und nicht notwendig, um das Unpacked live zu verfolgen. Denn der Livestream startet für alle Nutzer um 16 Uhr.

Hier seid ihr live dabei

Wo ihr das Event schaut, bleibt dabei wie üblich euch überlassen. Die Übertragung findet ihr zum Beispiel einfach über die Samsung-Website, auf der schon ein Countdown herunterläuft. Auch auf dem offiziellen Youtube-Kanal lässt sich das Galaxy Unpacked live verfolgen. Neu ist in diesem Jahr, das ihr auch per "Metaverse" zugeschaltet sein könnt. Samsung bedient sich dabei der VR-Plattform Decentraland. Was genau der Unterschied oder Mehrwert im Vergleich zum "gewöhnlichen" Livestream ist, bleibt allerdings unklar.

Das gibt es zu sehen

Zwar hat es Samsung offiziell noch nicht verraten, doch es gilt als sicher, dass heute die Galaxy-S22-Serie zu sehen sein wird. Wie inzwischen üblich sind wohl drei Modelle geplant: Das Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra. Zu allen drei hat es in den vergangen Wochen und Monaten eine Menge Leaks und Gerüchte gegeben, einschließlich sehr detaillierter Grafiken. Wenn ihr euch schon vorab informieren möchtet, dann schaut doch mal bei unserer Galaxy-S22-Gerüchteübersicht vorbei. Doch Vorsicht: Spoiler!

Neben neuen Smartphones könnte Samsung auch eine neue Tablet-Generation präsentieren. Laut Gerüchten handelt es sich dabei um das Galaxy Tab S8, Tab S8+ und Tab S8 Ultra. Im Vorfeld sind auch zu diesen Modellen viele technische Details geleakt. Gerade das Tab S8 Ultra scheint sich an die Spitze der Android-Tablets setzen zu wollen. Aber kann Samsung damit das extrem starke iPad Pro mit M1-Chip von Apple einholen?