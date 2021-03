Samsung hat das Galaxy XCover 5 offiziell vorgestellt. Das neue Outdoor-Smartphone bietet umfängliche Schutzmaßnahmen und ist für den Arbeitsalltag im Gelände geeignet. Mit seinen kompakten Abmessungen spricht es aber auch andere Interessengruppen an.

Samsungs XCover-Reihe ist um ein Modell reicher geworden. Als Outdoor-Handy eignet sich das Galaxy XCover 5 perfekt für Bauarbeiter, Jäger oder Personen, die viel in der freien Natur unterwegs und dort auf ihr Smartphone angewiesen sind. Dafür ist es wasser- und staubfest nach IP68-Zertifikat und übersteht dank einem Plastik-Glas-Gemisch Stürze aus bis zu 1,5 Metern.

Hinzu kommen einige nützliche Funktionen für den Arbeitsalltag. Zum Beispiel die verbesserte Glove-Touch-Funktion, die es erlaubt, das Handy mit Arbeitshandschuhen zu bedienen, oder die Push-to-Talk-Funktion, mit der ihr Kollegen per Knopfdruck wie über ein Walkie-Talkie anruft.

Galaxy XCover 5: Das gewünschte Mini-Smartphone?

In den vergangenen Jahren sind unsere Smartphones immer größer geworden. Mittlerweile sind sie so groß, dass sie kaum noch in die Hosentasche passen. Kein Wunder, dass sich viele Nutzer nach kleineren Geräten wie dem iPhone 12 mini umschauen.

Da kommt das Galaxy XCover 5 wie gerufen, denn es misst gerade einmal 147,1 x 71,6 x 9,2 mm und bietet eine Bildschirmdiagonale von 5,3 Zoll. Zum Vergleich: Das iPhone 12 mini ist mit 131,5 x 64,2 x 7,4 mm etwas kleiner, obwohl das Display mit 5,4 Zoll größer ausfällt.

Technisch spielen die Smartphones selbstverständlich nicht in der gleichen Liga, doch das ist auch nicht Samsungs Anspruch. Das Galaxy XCover 5 soll ein robustes Outdoor-Handy sein und dürfte auch deutlich weniger kosten als das iPhone 12 mini.

Galaxy XCover 5: Ab März 2021 erhältlich

Samsung hat angekündigt, dass das Galaxy XCover 5 im März 2021 in den Verkauf startet. Ein exaktes Datum und der Preis wurden jedoch nicht genannt. Das Smartphone ist mit einem Exynos 850 Prozessor, 4 GB RAM und bis zu 64 GB internem Speicher ausgestattet. Dazu gibt es einen wechselbaren 3000-mAh-Akku, der über eine 15-Watt-Schnellladefunkton verfügt und eine 16-MP-Haupt- sowie eine 5-MP-Frontkamera. Als Betriebssystem ist Android 11 vorinstalliert.

