"Game of Thrones": Das verrät der erste Teaser zu Staffel 8

Feuer und Eis spielen auch in der achten Staffel von "Game of Thrones" eine große Rolle

Im Frühling 2019 ist es endlich so weit – dann startet die letzte Staffel von "Game of Thrones". Herausgeber HBO hat nun einen ersten Teaser zu Staffel 8 veröffentlicht. Darin sind zwar noch keine Szenen aus den kommenden Episoden zu sehen, aber ein Ausblick auf die schrecklichen Ereignisse, die noch kommen werden.

Etwas länger als eine halbe Minute ist der Teaser von HBO zur achten Staffel von "Game of Thrones", den ihr am Ende dieses Artikels in einem Tweet findet. Die finale Konfrontation zwischen Feuer und Eis spielt darin die zentrale Rolle. Als Figuren sind lediglich ein Wolf und ein Drache zu sehen. Am Ende wird das Logo der erfolgreichen Serie eingeblendet.

Start im April 2019

Die achte Staffel von "Game of Thrones" startet im April 2019 und besteht aus sechs Folgen. Hierzulande wurde die Serie von HBO bislang zunächst von dem Bezahlsender Sky ausgestrahlt. Es ist davon auszugehen, dass ihr auch die neuen Episoden wie bisher einen Tag nach der US-Premiere bei Sky sehen könnt.

Zu Staffel acht von "Game of Thrones" ist bislang noch nicht viel bekannt. Lediglich eine Sache scheint sicher zu sein: Die Serie soll in einer für das TV-Format außergewöhnlichen Schlacht gipfeln. Ein paar Monate müssen sich Fans von Westeros und Essos noch gedulden, ehe sie das Finale des Fernseh-Epos erleben können.