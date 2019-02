"Game of Thrones": Das verraten die ersten offiziellen Fotos zu Staffel 8

Der Winter naht – und das Ende einer Ära: Die achte und letzte Staffel von "Game of Thrones" rückt näher. HBO hat nun offizielle Fotos veröffentlicht, die einen Einblick in die neuen Folgen gewähren.

Wir sehen unter anderem Emilia Clarke in der Rolle der Daenerys Targaryen und Kit Harington als Jon Snow. Eine andere Aufnahme zeigt die Lady of Winterfell Sansa Stark (Sophie Turner). Die beiden Fotos seht ihr in den beiden Tweets am Ende des Artikels. Weitere Fotos veröffentlichte HBO auf seiner "Game of Thrones"-Seite.

Im April geht es los

Die Verantwortlichen verraten mit den insgesamt 14 Bildern zwar nichts über die Story, neue Intrigen oder atemberaubende Schlachten, es fällt allerdings auf: Die Gemütslage der meisten Charaktere war auch schon einmal besser. Zudem wissen wir nun, dass zahlreiche wichtige Personen auch Teil der achten Staffel sind. Dazu zählen unter anderem auch Cersei Baratheon und Mitglieder der Lannister- Familie.

Im Januar veröffentlichte HBO bereits einen weiteren Teaser, der Einblicke in die Ausgangslage der achten Staffel gibt. Zudem folgt in den nächsten Tagen angeblich endlich ein richtiger Trailer, der die Vorfreude auf die finalen Episoden zusätzlich anfeuern soll. Die neuen Episoden flimmern dann ab dem 14. April 2019 über die Bildschirme.

Die Köpfe hinter "Game of Thrones" versprechen uns ein episches Ende der Erfolgsserie. Sie wollen die größte Schlacht der Fernsehgeschichte inszenieren. Wir sind auf das Finale entsprechend gespannt – dessen Ausgang angeblich nicht einmal die Schauspieler kennen. HBO soll gleich mehrere Enden gedreht haben, damit im Vorfeld nicht schon zu viel verraten wird.