"Game of Thrones": Jon Snow sieht blutige achte Staffel voraus

"Jon Snow"-Darsteller Kit Harrington rechnet mit einem Blutbad in Staffel 8 von "Game of Thrones"

In der achten Staffel von "Game of Thrones" kehrt die Serie voraussichtlich zu ihren Wurzeln zurück. Zumindest einer der Hauptdarsteller ahnt, dass uns einige spannende Wendungen und überraschende Momente erwarten werden. Auch an (Film-)Blut sollen die Macher in den finalen Episoden nicht sparen.

Achtung, Spoiler: Wir gehen in diesem Artikel auch auf Geschehnisse aus der siebten Staffel und deren Finale ein. Ihr solltet diese Folgen gesehen haben, bevor Ihr weiterlest, um Euch nicht den Spaß zu verderben.

Erst vor wenigen Tagen wurde das große Finale, die siebte Episode der siebten Staffel von "Game of Thrones", ausgestrahlt. Mit Ausnahme von Petyr "Littlefinger" Baelish haben jedoch alle bekannteren Figuren überlebt. Selbst in der sechsten Episode blieben Jon Snow, Thormund, der Bluthund und Co. trotz aller Gefahren von überraschenden Toden verschont – was eigentlich nicht der Stil der Erfolgsserie ist. Laut Snow-Darsteller Kit Harrington könnte sich das in Staffel 8 ändern, wie Deadline berichtet.

In den Kampf ohne "Plot Armor"?

Selbst hat Harrington demnach noch keine Einblicke in die Drehbücher der finalen Episoden erhalten. Seiner Meinung nach werde es jedoch blutig: "Wenn ihr mich fragt, werden ein paar ernste Kämpfe kommen. Ihr könnt davon ausgehen, dass die Armee der Toten eine Weile braucht, um bis in den Süden vorzudringen, aber das wissen wir nicht sicher." Nicht alle beliebten Charakter dürften demnach die achte Staffel überleben. "Es sind nur noch wenige Figuren am Leben, die Zuschauer sollen sich an sie gewöhnen und dafür bereit machen, dass "Game of Thrones" im nächsten Jahr zu alter Form zurückkehrt und Hauptcharaktere schnell tötet." Ihm zufolge werde es "ein Blutbad geben".

Womöglich streifen sich viele der bekannten Figuren in der achten Staffel zwar eine Rüstung über, um in eine große Schlacht zu ziehen, vergessen aber ihre "Plot Armor". Wenn Charaktere noch einen bestimmten Zweck erfüllen müssen, können sie üblicherweise in Serien nicht sterben. Das soll sich im großen Finale von "Game of Thrones" ändern: Ob Thormund, Jon Snow, Arya Stark, Sansa Stark, Daenerys oder andere Hauptfiguren – Ihr müsst Euch darauf gefasst machen, dass einige liebgewonnene Charaktere das Ende der Serie wohl nicht mehr erleben werden.