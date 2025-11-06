Google Maps bekommt gerade ein bedeutendes Upgrade. Ab sofort könnt ihr über die Navigations-App mit der KI Gemini plaudern. Mit der Neuerung dürfte euch der Suchmaschinenriese das Leben deutlich leichter machen. Gerade Autofahrer bekommen nämlich Optionen, die sie sich womöglich schon lange gewünscht haben.
In Deutschland steht euch Gemini über Google Maps "in Kürze" zur Verfügung. Laut Pressemitteilung wird die KI auf Android und iOS Einzug in die beliebte Navigations-App halten. Etwas später soll auch eine direkte Integration für Android Auto folgen. Mit der Neuerung verspricht Google etwa bei Autofahrten einen "freihändigen Dialog" – bei dem ihr euch weiterhin ganz auf die Straße konzentrieren könnt. Für iPhones ist Gemini selbst übrigens schon länger verfügbar.
Gemini soll euch Dinge wie Routenänderungen oder die Meldung von Verkehrsproblemen vereinfachen. Google nennt als Beispiel, dass ihr euch über Gemini etwa schnell zur nächsten Ladestation (und damit auch Tankstelle) entlang eurer Route umleiten lassen könnt. Aber der Assistent kann noch mehr.
Gemini übernimmt in Google Maps: Von der Straße zum Lieblingsgericht
Gemini kann selbstredend auf alle Infos von Google Maps zugreifen. Demnach kann euch die KI auch via Sprachbefehl zu einem Restaurant führen. Dabei soll der Assistent detaillierte Vorgaben verstehen wie "ein preisgünstiges Restaurant mit veganen Optionen". Im Dialog seien auch Folgefragen wie "Welche Gerichte sind dort beliebt" möglich. Heißt: Gemini kann (sofern in Maps vorhanden) auch einen Blick in die angebotene Küche eines Restaurants werfen und entsprechend Empfehlungen aussprechen bzw. euch direkt zum Ziel leiten.
Cool: Laut Google kann euch Gemini auf Wunsch auch Infos zur Parkplatzsituation am Zielort geben. Und seht ihr einen Unfall oder eine noch nicht verzeichnete Baustelle vor euch, könnt ihr das Googe Maps künftig auch via Sprachbefehl durchgeben – um etwa andere Fahrer vorzuwarnen. Dazu kommen sicherlich viele weitere nützliche Befehle, die Gemini während der Fahrt ausführen kann. Die zeigen sich aber erst in der Praxis, wenn das Feature ausgerollt ist.
