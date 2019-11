Google Maps trifft Übersetzer: Nie wieder lost in translation

Google Maps ist den meisten Nutzern wohl vor allem als Navigations-App bekannt. Die erfolgreiche Anwendung des US-Unternehmens kann aber noch weit mehr – und einige ihrer Fähigkeiten ergeben sich auch aus dem Zusammenspiel mit weiteren Diensten wie beispielsweise Street View. Neu ist nun die Verflechtung mit der Übersetzungs-App Google Translator.

Ihr seid in Tokio und möchtet den für seine vielen Technik-Shops und Anime- sowie Manga-Läden bekannten Stadtteil Akihabara besuchen? Taxis gibt es genug. Doch was macht ihr, wenn der Fahrer euch nicht versteht? Wie Google in seinem offiziellen Blog ankündigt, erhält Maps nun eine neue Funktion, die euch an dieser Stelle weiterhelfen soll.

Google Maps wird zum Dolmetscher

Ein nahendes Update führt in der Karten-App nämlich einen neuen Button ein. Der wird direkt neben den Namen von Sehenswürdigkeiten und anderen Orten zu sehen sein und eine Übersetzungsfunktion aktivieren. Tippt ihr den Button an, übersetzt der Google Translator die Ortsbezeichnung in die jeweilige Landessprache und gibt das Ergebnis per Lautsprecher eures Smartphones aus.

Versteht ein Taxifahrer also beispielsweise nicht eure Version von "Akihabara" oder des buddhistischen Tempels "Araiyakushi Baishouin", kann Google Maps nun bei der Verständigung helfen. Ergeben sich dennoch Rückfragen, könnt ihr außerdem bald schnell und direkt aus Google Maps in den Google Translator wechseln. Das kann vielleicht sogar helfen, wenn die App plötzlich vor einer möglichen Taxi-Abzocke warnt.

Allzweck-App für Reisen

Mit der Einbettung des Google Translators wird Google Maps gerade für Auslandsreisen noch einmal etwas nützlicher. Dabei hat sich der ursprüngliche Kartendienst längst zur Allzweck-App entwickelt, ob es nun um Inlands-, Geschäfts- oder auch Urlaubsreisen geht. Helfen kann die Anwendung schon bei der Auswahl des Reiseziels, da ihr schließlich den gesamten Erdball erkunden könnt.

Anhand echter Satellitenbilder verschafft ihr euch im Anschluss einen Überblick über die Region und wählt dank Eintragungen für Sehenswürdigkeiten, Verkehrsverbindungen und Co. die optimale Lage eures Hotels aus. Dass ihr mit Google Maps keine Karten falten, drehen und wenden müsst, um den Weg zum gesuchten Museum, dem von den Nachbarn empfohlenen Restaurant oder einer U-Bahn-Station zu finden, versteht sich von selbst. In einigen Regionen könnt ihr sogar schon mit Google Maps nach der nächsten Toilette suchen.