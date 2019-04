Google Maps: Warnt der Dienst künftig vor überfüllten Bahnen?

Google Maps kann euch vielleicht schon bald sagen, wie voll oder leer bestimmte öffentliche Verkehrsmittel sind. Bereits im Oktober 2018 hatte das Unternehmen ein entsprechendes Update angekündigt. Nun scheint Google an der Umsetzung der Funktion zu arbeiten.

Der Algorithmus von Google Maps kann relativ einfach vorhersagen, wann im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) die üblichen Stoßzeiten sind. Ob eine Bahn oder ein Bus allerdings tatsächlich voll ist, lässt sich nur schwer vorhersagen. Um diese Information liefern zu können, befragt Google aktuell Pendler, berichtet Android Police. Wer die App zur Routenplanung mit Bus und Bahn verwendet, sieht mitunter eine Mitteilung. Darin wird gefragt, wie einfach es war, einen Sitzplatz zu finden.

Google Maps fragt auch in Europa

Offenbar ist es das erste Mal, dass diese Fragen auch bei Android-Nutzern auftauchen. Die aktuelle Information stammt aus Schweden. iPhone-Nutzer sehen diese Frage in Google Maps offenbar bereits seit Längerem. Entsprechende Meldungen gab es zum Beispiel aus New York, der Bay Area in Kalifornien, Washington, aber auch aus Tokio und Paris.

Derzeit ist nicht ganz klar, aus welchen Quellen Google die Informationen für seine Angaben zum ÖPNV bezieht. Möglich sei, dass die Fragen an die Nutzer die Informationen ergänzen sollen, die Google von den Verkehrsunternehmen erhält. Im Oktober 2018 hatte Google ein großes Update für den Kartendienst angekündigt. Von den neuen Funktionen sollen vor allem Pendler profitieren, denen die App alternative Routen vorschlagen kann.