Kaum Leaks, kaum Hype – und jetzt das: Die ersten handfesten Infos zur technischen Ausstattung des Google Pixel 10a sind da. Und die könnten ernüchternder kaum sein. Das erwartet euch beim neuen Budget-Modell der Pixel-Reihe.

Der bekannte Leaker Evan Blass hat auf X eine angebliche Zertifizierung des US-amerikanischen Mobilfunkanbieters Verizon geteilt. Die enthüllt erstmals viele wichtige technische Daten des Google Pixel 10a.

Hier könnt ihr das Bild mit den Specs des Pixel 10a sehen:

Look what just got certified for use on Verizon's network. pic.twitter.com/OS5mTa9Zg5 — Evan Blass (@evleaks) December 10, 2025

Laut der Zertifizierung bringt das Pixel 10a also ein 6,3-Zoll-FHD+-Display mit. Der AMOLED-Bildschirm ist offenbar aus Kunststoff und kann zwischen einer Bildwiederholrate von 120 und 60 Hz wechseln. Klingt bekannt? Kein Wunder, denn genau das bot auch schon das Pixel 9a. Auch die Kamera-Specs wirken alles andere als neu: 48 MP Hauptkamera, 13 MP Ultraweitwinkel und ebenfalls 13 MP für Selfies. Dazu kommen 8 GB RAM, 128 GB Speicher und ein 5100-mAh-Akku. In diesem Bereich scheint sich ebenfalls nichts zu ändern.

Starke In-Ears von Google Google Pixel Buds Pro 2 Die Google Pixel Buds Pro 2 sind eine der besten Optionen für Android-Handys – auch von anderen Herstellern. Zur guten Kompatibilität gesellen sich ein Top-Sound, überzeugendes ANC, eine lange Akkulaufzeit, ein komfortables, schickes Design und der Zugriff auf die KI Google Gemini (Live). ohne Vertrag ab 165,99 € Amazon

Technische Wiederholung statt Innovation?

Ein klein wenig Hoffnung macht der Hinweis auf den internen Codenamen "STA5". Unter der Abkürzung, die für "Stallion" steht, wird das Pixel 10a bei Google intern geführt. Dieser taucht auch im Begleittext zur Zertifizierung auf, in dem von einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis und integrierter Google-AI die Rede ist. Klingt nett, aber: Auch das war beim Pixel 9a bereits Thema.

Ob es beim Prozessor wenigstens ein Upgrade gibt, ist noch unklar. Aktuell wird spekuliert, dass Google erneut auf den Tensor G4 setzen könnte. Das ist derselbe Chip, der schon in der Pixel-9-Generation werkelt.

Zudem gibt es Gerüchte, die ein im Alltag helleres Display mit bis zu 2000 Nits in Aussicht stellen. Aktuell erreicht das Pixel 9a nur 1800 Nits im speziellen Helligkeitsmodus. Der punktuelle Peak-Wert liegt bei 2700 Nits. Sollten die Gerüchte stimmen, wären Inhalte auf dem Display des Pixel 10a bei grellem Sonnenlicht minimal besser ablesbar.

Release 2025: Lohnt sich das Warten?

Geht alles nach Plan, wird das Pixel 10a erst im kommenden Jahr erscheinen. Allzu viel Grund zur Vorfreude scheint es bislang aber nicht zu geben. Wenn sich die geleakten Infos bestätigen, bekommen wir hier eine Art Pixel 9a mit Mini-Update.

Auch wenn Google den Preis halten kann, dürfte das die Fans des Budget-Modells der Pixel-Familie enttäuschen. Für alle, die echte Neuerungen erwarten, bleibt zu hoffen, dass Google bei der offiziellen Vorstellung doch noch ein Ass im Ärmel hat.

Wir rechnen vor allem mit neuen KI-Funktionen. Schließlich gleicht Google fehlende Hardware-Neuerungen schon lange mit frischen Software-Funktionen und KI-Erweiterungen aus.

Auch interessant

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht