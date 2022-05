Google Pixel 6a offiziell: Muss Samsung dieses Handy fürchten?

Endlich wieder ein potenzieller Preis-Leistungs-Hit von Google: Mit einem attraktiven Preis und einem Flaggschiff-Chip soll das Pixel 6a im Revier des Samsung Galaxy A53 wildern. Ob dieser Plan aufgeht, bleibt abzuwarten.

Ab 459 Euro wird das Google Pixel 6a hierzulande erhältlich sein. Damit kostet es 10 Euro mehr als sein wohl größter Konkurrent: Samsungs Galaxy A53 ist beim Hersteller ab 449 Euro erhältlich, im Netz aber auch schon deutlich günstiger zu finden. Ihm voraus hat das Google Pixel 6a den bereits erwähnten Flaggschiff-Antrieb. Dabei handelt es sich um den hauseigenen Tensor-Chip, den der Hersteller auch im Pixel 6 (Test hier) und 6 Pro einsetzt.

Unsere Empfehlung

7 GBEXTRA

Daten

Google Pixel 6

+ BLAU Allnet Plus 8 GB + 7 GB

+ Google Pixel Buds A-Series Blau Aktion! +7 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

8+7 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) mtl./24Monate: 26,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Google Pixel 6a: Wie gut ist die Kamera?

Der Prozessor sollte das Google Pixel 6a zu einem der schnellsten Handys in der Mittelklasse machen. Doch was die meisten noch mehr interessieren dürfte: Wie gut ist die Kamera des Google Pixel 6a? Top-Fotos zum kleinen Preis – das war die große Stärke der Vorgängermodelle. 2022 scheint der Hersteller seine Strategie zumindest etwas geändert zu haben.

Denn das günstigste Pixel hat zumindest auf dem Papier eine Kamera, die ihren Pendants im Standard- und Pro-Modell deutlich unterlegen ist: Statt mit 50 MP wie das Pixel 6 muss sich das 6a mit einer 12-MP-Auflösung für die Hauptlinse (f/1.7) begnügen. Offenbar handelt es sich um das gleiche Objektiv, das bereits im Pixel 5a zum Einsatz gekommen ist.

(© 2022 CURVED ) Google Pixel 6a: Offizielles Video Wir leiten dich jetzt zu YouTube weiter. Jetzt ansehen auf

Nicht verzichten müsst ihr immerhin auf eine Ultraweitwinkel-Linse. Den Spezifikationen zufolge (12 MP, f/2.2) verbaut Google die gleiche wie im Standardmodell. Und auch bekannte Kamera-Features wie der Magic Eraser sind verfügbar. Die Funktion hat uns im Test zum Google Pixel 6 Pro überzeugt und lässt unerwünschte Personen oder Objekte auf Fotos verschwinden.

Unsere Empfehlung

+10 GBpro Jahr

Google Pixel 6 Pro

+ o2 Grow 40+ GB

+ Google Pixel Buds A-Series Jedes Jahr 10 GB mtl. Datenvolumen mehr (automatisch und ohne Aufpreis)

Mit CONNECT-Funktion (bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets)

40+ GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 39,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Abstriche beim Display

Ein 90-Hz- oder gar 120-Hz-Display wie die anderen Modelle der Pixel-6-Serie bietet das Handy leider nicht. Stattdessen erwartet euch eine Bildwiederholrate von nur 60 Hz. Die Auflösung des 6,1 Zoll großen OLED-Displays beträgt 2400 x 1080 Pixel. Diesbezüglich befindet sich das Pixel 6a also auf Augenhöhe mit dem Pixel 6 (mit Vertrag hier). Wie bei diesem befindet sich außerdem ein Fingerabdrucksensor unter dem Display.

Der Akku hat eine Kapazität von 4400 mAh, mit der das Pixel 6a über einen vollen Tag kommen soll. An internem Speicher bietet es 128 GB, der RAM ist 6 GB groß. Eine andere Konfiguration gibt es ebenso wenig wie einen microSD-Slot für Speicherkarten. Verzichten müsst ihr außerdem auf einen Kopfhöreranschluss.

An Farben zur Auswahl stehen Schwarz, Weiß und Grün. Vorbestellungen für das 5G-Handy nimmt der Hersteller ab dem 21. Juli entgegen. Ob es dem Galaxy A53 (mit Vertrag hier) Käufer streitig machen kann? Wir werden sehen. Mit dem flotten Chip hat das Google Pixel 6a ein hervorragendes Argument auf seiner Seite. Doch in anderen – nicht unwichtigen – Bereichen bietet die Konkurrenz mehr. Näheres dazu erfahrt ihr in unserem Galaxy-A53-Test.