Dass sich bei Google ein Pixel 6a in Planung befindet, sollte einen CURVED-Leser nicht überraschen. Aber neben dem Smartphone könnte sich schon bald noch ein weiteres Gerät zeigen. Denn es sind wieder neue Gerüchte zu einer angeblichen Pixel Watch aufgetaucht, die schon mehr als einmal im Fokus der Tech-Gemeinde stand.

Leaks sind immer mit etwas Vorsicht zu genießen. Denn hin und wieder liegen auch die renommiertesten Köche der Gerüchteküche daneben. Ein prominentes Beispiel: die Google Pixel Watch. Schon lange geistern hier angebliche Releasedaten, Bilder und Spezifikationen durchs Netz. Doch vorgestellt hat Google noch nichts. Im Zuge einer möglichen Veröffentlichung des Pixel 6a tauchte die Uhr aber nun wieder auf. Ist es jetzt endlich Zeit für die erste Google Smartwatch?

Lebenszeichen aus US-Shop

Seinen Ursprung hat der neue Leak bei AndroidPolice. Eine anonyme Quelle soll dem Magazin mitgeteilt haben, dass sich eine neue Smartwatch mit dem Namen „rohan“ in der Datenbank eines US-Retailers befindet. Dahinter verbirgt sich nicht etwa ein Reitervolk Mittelerdes, sondern die Pixel Watch. Sie soll mit 32 GB Speicher ausgestattet sein und zieht so mit der aktuellen Apple Watch Series 7 gleich. Außerdem stehe sie in den Farben Grau, Schwarz und Gold zur Verfügung. Weitere Informationen zu Hard- und Software blieben allerdings aus.

Ebenfalls aufgetaucht ist ein Gerät mit dem Codenamen „bluejay“. Wer sich mit dem Google-Code auskennt, der weiß, dass sich hinter Vogelnamen ein neues Smartphone versteckt. Hierbei soll es sich um das Pixel 6a handeln. Nach den Informationen des Händlers kommt das Telefon in den Farben Schwarz, Weiß und Grün mit 128 GB Speicher auf den Markt. Ein mögliches Datum für den Verkauf der beiden Pixel-Geräte gibt es allerdings noch nicht. Da die beiden Codenamen aber zeitgleich in der Datenbank aufgetaucht sind, ist ein gemeinsamer Release zumindest recht wahrscheinlich.

Und täglich grüßt die Pixel Watch

Solltet ihr also jetzt schon anfangen auf eure Smartwatch von Google zu sparen? Vermutlich nicht. Während der kommende Release des Pixel 6a auch ohne Kristallkugel recht einfach hervorzusagen ist, hat sich die Pixel Watch bisher noch jedem gerüchteten Release entzogen. Immerhin scheint zumindest sicher, dass sich bei Google eine Uhr in Arbeit befindet. Es wäre aber nicht das erste Mal, dass der Konzern ein Projekt absägt, noch bevor es der Öffentlichkeit präsentiert wird.