Google Pixel 7 mit Pixel Buds Pro: Lohnt sich das Amazon-Angebot?

Auf Amazon findet ihr aktuell ein Sonderangebot zum Google Pixel 7 im Bundle mit den Pixel Buds Pro. Auf den ersten Blick sieht es nach einem guten Deal aus, doch lohnt es sich wirklich? Wir verraten es euch.

Das Pixel 7 ist Googles aktuelles Flaggschiff. Das High-End-Smartphone ist erst seit dem 13. Oktober auf dem Markt und damit noch nicht drastisch im Wert gefallen. Umso verlockender wirkt das aktuelle Sonderangebot auf Amazon. Für nur 619 Euro bekommt ihr das Pixel 7 zusammen mit den Pixel Buds Pro. Amazon wirbt mit einer Ersparnis von 249 Euro im Vergleich zum separaten Kauf beider Produkte. Wir rechnen das einmal selbst durch:

Das Pixel-7-Angebot unter der Lupe

Nach einem Blick in Googles offiziellen Online-Shop wissen wir, dass das Pixel 7 beim Hersteller ab 649 Euro verkauft wird. Für die Pixel Buds Pro verlangt Google 219 Euro. Kauft ihr beides einzeln, kommt ihr auf 868 Euro. Es stimmt also, was Amazon schreibt: Ihr spart tatsächlich 249 Euro.

Doch wie sieht es aus, wenn ihr beides im Einzelhandel kauft? Der Straßenpreis für das Pixel 7 beginnt aktuell bei 569 Euro (Stand: Dezember 2022). Die Pixel Buds Pro wiederum bekommt ihr bei Drittanbietern bereits ab 168 Euro (Stand: Dezember 2022). Das ergibt einen Gesamtpreis von rund 737 Euro. Mit dem Amazon-Angebot spart ihr also im Vergleich 118 Euro ein.

Die dritte Option: Pixel 7 mit Vertrag

Das Amazon-Angebot zum Pixel 7 mit den Pixel Buds Pro ist wirklich gut. Falls euch die Kopfhörer nicht interessieren und ihr nur nach einem guten Preis für das Smartphone sucht, solltet ihr dennoch über das Google Pixel 7 mit Vertrag nachdenken, wie wir es auch im CURVED-Shop anbieten. Durch das Bundle mit einem Tarif wie dem o2 Free M spart ihr beim Gerät viel Geld ein. Wir sprechen hierbei vom Effektivpreis. Wir zeigen euch, wie ihr den berechnet:

Für das Google Pixel 7 mit o2 Free M zahlt ihr über 36 Monate verteilt insgesamt 1300,63 Euro. Wir haben den Anschlusspreis und die Einmalzahlung bereits mit einbezogen. Bucht ihr den Tarif o2 Free M einzeln, kostet der euch über 36 Monate verteilt insgesamt 1119,63 Euro. Um den Effektivpreis für das Google Pixel 7 zu erhalten, ziehen wir den Tarifpreis von den Gesamtkosten ab und kommen auf läppische 181 Euro.

Das Durchrechnen von Angeboten lohnt sich: Sucht ihr nach einem Einzelgerät und seid an den Kopfhörer interessiert, ist das Amazon-Angebot sehr gut. Braucht ihr aber ohnehin einen Handytarif und könnt auf die Pixel Buds Pro verzichten, empfehlen wir euch das Google Pixel 7 mit Vertrag.

