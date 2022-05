Google zeigt Pixel 7 Pro: Ein Vorgeschmack auf das iPhone 14 Pro?

Das Pixel 6a war nicht das einzige Handy, das gestern auf der Google I/O 2022 im Rampenlicht stand. Auch das Google Pixel 7 und 7 Pro ließen sich erstmals blicken. Kurioserweise könnte uns Letzteres einen Vorgeschmack auf das iPhone 14 Pro geben.

Gemeint ist damit die Kamera des Google Pixel 7 Pro, deren Objektive in zwei Aussparungen untergebracht sind. Das Design erinnert stark an die ebenfalls zweiteilige, pillenförmige Notch, die das iPhone 14 Pro Gerüchten zufolge erhalten soll. Offenbar sind wir nicht die einzigen, denen diese Parallele aufgefallen ist. Unter anderem hat der bekannte Leaker Ice Universe auf Twitter darauf aufmerksam gemacht und einigen Zuspruch erhalten:

Google Pixel 7 (Pro): Das ändert sich

Google scheint das Design seiner Flaggschiff-Smartphones behutsam zu modernisieren. Der vom Pixel 6 Pro (Test hier) bekannte dicke Kamerabalken kommt in einer leicht modifizierten Form zurück. Er besteht nun aus Aluminium und beinhaltet die bereits erwähnten, neuen Aussparungen für die Objektive. An deren Anzahl ändert sich hingegen nichts: Google Pixel 7 und 7 Pro bieten mit zwei bzw. drei Linsen genauso viele wie ihre direkten Vorgänger.

Den Bildern nach zu urteilen erwartet euch beim Standardmodell ein Weit- und ein Ultraweitwinkel-Objektiv, zu denen sich beim Pro-Modell eine Tele-Linse gesellt. Auch das wäre eine Parallele zu den aktuellen Geräten. An den Specs und damit wohl auch an der Fotoqualität dürfte Google dagegen zumindest teilweise geschraubt haben.

Die bisherigen Bilder deuten außerdem darauf hin, dass es beim Google Pixel 7 (Pro) nicht mehr ganz so bunt zugeht wie bei den aktuellen Geräten. Offenbar kehrt der Hersteller dem Two-Tone-Design 2022 den Rücken. Das Google Pixel 7 erscheint in den Farben "Obsidian", "Snow" und "Lemongrass". Das Pro in "Obsidian", "Snow" und "Hazel".

Google Pixel 7 vs. iPhone 14?

Wie die Geräte von vorn aussehen, behält der Hersteller vorerst für sich. Preisgegeben hat er immerhin, dass ihnen die neue Generation des hauseigenen Tensor-Chips als Antrieb und Android 13 als Betriebssystem dienen wird. Die Vorstellung erfolgt im Herbst, voraussichtlich im Oktober. Im September stellt Apple traditionell seine neuen Smartphones vor, sodass die Messlatte für das Google Pixel 7 Pro ziemlich hoch liegen könnte. Wir sind gespannt, wie es sich im direkten Duell schlagen wird.