Akku-Schock: Ist das der K.O. für das Google Pixel 9a?

Die schlechten Neuigkeiten zum Google Pixel 9a reißen nicht ab: Erst verzögerte sich der Release, nun gibt es Bedenken um die Akkulaufzeit. Grund dafür ist ein neues Pflicht-Feature.

Wie aus einem Support-Dokument des Herstellers hervorgeht, wird die Akkuspannung des Google Pixel 9a nach 200 Ladezyklen automatisch reduziert. Dies könne "kleine Verringerungen" der Akkulaufzeit zur Folge haben – und zwar dauerhaft. Auch die Ladegeschwindigkeit werde sich dadurch verringern. Wie sehr das Update beides genau beeinträchtigt, ist aktuell unklar.

Besser zum Google Pixel 9 greifen

Denn Google gibt nicht an, in welchem Umfang die Spannung sinkt. Das Feature soll via Update auf das Google Pixel 9a kommen und lässt sich nicht abschalten. Wir raten Interessenten zum aktuellen Zeitpunkt daher, besser zum nur unwesentlich teureren und deutlich besseren Google Pixel 9 zu greifen.

Auch dieses Modell soll das Akku-Feature zwar – wie auch alle künftigen Google-Handys – bekommen, doch auf dem Google Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL wird die Funktion deaktivierbar sein.

Akku-Update weckt böse Erinnerungen

Auch wenn Google nur von geringen Ausdauereinbußen spricht: Das Ganze erinnert stark an ein ähnliches Update, das dem Google Pixel 4a Anfang 2025 quasi den Todesstoß verpasst hat.

Die Aktualisierung hat neben der Spannung auch die Akkukapazität reduziert und sowohl Akkulaufzeit als auch Ladegeschwindigkeit stark beeinträchtigt. Grund dafür waren offenbar Probleme mit dem Akku eines Lieferanten.

Wir gehen nicht davon aus, dass die Probleme beim Pixel 9a dieses Ausmaß annehmen. Ein mulmiges Gefühl hätten wir als Käufer aber schon. Zumal es mit dem Google Pixel 9 oder dem Samsung Galaxy A56 zwei ausgezeichnete Alternativen gibt.

Warum macht Google das?

Ziel des Updates sei es, die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Angesichts des erfreulich langen Update-Zeitraumes von sieben Jahren durchaus ein sinnvolles Ziel. Möglicherweise besteht aber auch ein Zusammenhang mit einem Überhitzungsproblem, das Gerüchten zufolge zur Verspätung des Google Pixel 9a beigetragen hat.

Aktuell ist das zwar nur Spekulation, doch ein ähnliches Problem soll auch der Grund für das Akku-Update beim Pixel 4a gewesen sein. So oder so schmälert das Ganze die Vorfreude auf den Deutschland-Release des Google Pixel 9a, der am 14. April erfolgen soll.

