Pixel-Nutzer dürfen sich auf ein kleines, aber feines Upgrade freuen. Mit Android 16 verbessert Google den Fingerabdruckscanner auf dem Pixel 9 und anderen Pixel-Handys: Eine neue Option macht das Entsperren teilweise deutlich einfacher.

Wer sein Pixel-Smartphone per Fingerabdruck entsperren will, muss aktuell vorher das Display aktivieren – sei es durch Tippen oder den Power-Button. Diese Extra-Geste ist mit Android 16 Geschichte. Denn mit der neuen Beta-Version könnt ihr den Fingerabdrucksensor direkt nutzen, selbst wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Google Pixel: Fingerabdrucksensor ohne aktiviertes Display bereit

Besonders praktisch ist die neue Option für alle, die das Always-on-Display ausgeschaltet haben. Denn wenn das AOD aktiv ist, lässt sich das Pixel ohnehin schon mit dem Fingerabdruck entsperren, ohne dass der Bildschirm vollständig erwacht. Einige Pixel-Nutzer schalten das Feature allerdings gerne ab, um den Akkuverbrauch zu minimieren. Für alle, die das Always-on-Feature nicht nutzen, dürfte die Neuerung eine spürbare Erleichterung im Alltag sein.

Wie Android Authority berichtet, findet ihr die neue Funktion zukünftig in den Einstellungen unter „Datenschutz & Sicherheit | Geräteentsperrung | Entsperrung per Gesichtserkennung & Fingerabdruck | Entsperrung per Fingerabdruck“. Dort gibt es nun einen zusätzlichen Schalter, der das Scannen bei abgeschaltetem Display aktiviert. Danach genügt dann eine Berührung, um das Handy in einem Schritt zu wecken und zu entsperren. Google liefert damit endlich ein Feature nach, das viele andere Hersteller schon lange anbieten.

Welche Pixel-Modelle profitieren?

Die Funktion tauchte erstmals in der Developer Preview 2 von Android 16 auf – allerdings nur für das Pixel 9. Mit Beta 3 wurde der Kreis nun erweitert: Die neue Option steht in der Beta jetzt allen Pixel-Geräten ab dem Pixel 6 zur Verfügung. Laut Android Authority wurde das Feature bereits auf einem Pixel 6a und einem Pixel 7 Pro erfolgreich getestet. Dass Google die Funktion wieder entfernt, ist unwahrscheinlich. Wer die Beta nicht installieren will, bekommt das Feature dann mit dem offiziellen Release von Android 16.

