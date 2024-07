Gerüchte zu den Farben des Google Pixel 9 Pro kursieren schon seit einer Weile im Netz. Jetzt hat sich ein für seine Bilder-Leaks bekannter Experte eingeschaltet und alle mutmaßlichen Farbvarianten der Pro-Modelle vorab auf Render-Bildern enthüllt. Hier seht ihr die Farben im Überblick.

Der unter dem Alias "OnLeaks" bekannte Leaker Steve Hemmerstoffer ist schon seit vielen Jahren eine echte Größe in der Gerüchte-Szene. Nun hat er sich mit dem Magazin Android Headlines zusammengetan, um Bilder aller Farben des Pixel 9 Pro in den Umlauf zu bringen. Bei den Abbildungen könnte es sich tatsächlich um die offiziellen Renderfotos von Google handeln. Diese findet ihr weiter unten.

Pixel 9 Pro: Farben auf Render-Bildern im Überblick

Vorherige Leaks haben bereits die potenziellen Namen der Farben für das Google Pixel 9 Pro verraten. Und auch der Hersteller selbst deutete einzelne Varianten in einem frühen Teaser-Video bereits an. Mutmaßlich könnt ihr euch auf diese Farbtöne freuen:

Obsidian (Schwarz)

Porcelain (Weiß bzw. Champagner)

Hazel (Grün)

Pink

Insgesamt vier Optionen präsentiert uns Android Headlines. Die Namen passen zu den geleakten Render-Bildern und dem vorherigen Namensschema von Google.

Hier seht ihr die Farben des Pixel 9 Pro im Überblick:

(© 2024 Android Headlines / OnLeaks ) Google Pixel 9 Pro Front. Farbe: Pink (© 2024 Android Headlines / OnLeaks ) Google Pixel 9 Pro Rückseite. Farbe: Pink (© 2024 Android Headlines / OnLeaks ) Google Pixel 9 Pro Front. Farbe: Hazel (© 2024 Android Headlines / OnLeaks ) Google Pixel 9 Pro Rückseite. Farbe: Hazel (© 2024 Android Headlines / OnLeaks ) Google Pixel 9 Pro Front. Farbe: Porcelain (© 2024 Android Headlines / OnLeaks ) Google Pixel 9 Pro Rückseite. Farbe: Porcelain (© 2024 Android Headlines / OnLeaks ) Google Pixel 9 Pro Front. Farbe: Obsidian (© 2024 Android Headlines / OnLeaks ) Google Pixel 9 Pro Rückseite . Farbe: Obsidian

Die pink- sowie champagnerfarbenen Varianten bezeichnet das Portal allerdings als "Light Pink" und "Light Procelain". Eine mögliche "exklusive Google-Farbe" für das Pixel 9 Pro enthüllt der Leak nicht. Es handelt es sich also wahrscheinlich um die bei allen Händlern verfügbaren Farbtöne. Eventuell präsentiert Google noch eine weitere Option, die es dann nur direkt im eigenen Online-Shop gibt.

Starker Bundle-Tipp: Bei o2 könnt ihr das Pixel 8 Pro inkl. Pixel Buds Pro und Tarif im praktischen Bundle bestellen

Was ist mit den Farben des Pixel 9 Pro XL & Fold?

Auch eine XL-Version des Pixel 9 Pro sowie ein neues Pixel Fold erwarten wir in diesem Jahr. Das extragroße Modell ersetzt dabei das aktuelle Pixel 8 Pro, so die Gerüchte. Somit würde Google, ähnlich wie Apple, sein Pro-Handy künftig in zwei Größen anbieten.

Die oben gezeigten Farben dürfte Google auch für das XL-Modell anbieten – damit ist jedenfalls zu rechnen. Lediglich das Pixel 9 soll eine andere Farbauswahl erhalten und könnte etwas kräftigere Farbtöne mitbringen.

Mehr erfahrt ihr am 13. August auf dem "Made by Google"-Event. Dann wird das Unternehmen alle Geräte vorstellen.