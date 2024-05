Google Pixel 9 vorab enthüllt: Dieser Leak hat es in sich

Ein Blog hat Bilder von funktionierenden Pixel-9-Geräten erhalten

Die Bilder zeigen das Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL

Auch technische Daten enthüllt der Leak

Zur Pixel-9-Serie von Google sind in den letzten Monaten schon viele Informationen durchgesickert. Ein neuer Leak hat es nun aber noch einmal in sich und zeigt anscheinend funktionierende Modelle der Reihe im Detail.

Der russischsprachige Blog und YouTube-Kanal "Rozetked" hat Fotos von angeblich funktionierenden Exemplaren der Pixel-9-Serie über eine anonyme Quelle in die Hände bekommen. Die auf dem Blog veröffentlichten Bilder geben nach einigen Rendern-Bildern des Pixel 9 einen weiteren durchaus glaubwürdigen Eindruck von den kommenden Google-Smartphones.

Google Pixel 9 (Pro): Funktionierende Modelle zeigen sich auf Fotos

Der Leak des Blogs bekräftigt als Erstes eine Information, die schon lange im Netz herumgeistert. Neben dem Pixel 9 wird es in diesem Jahr wohl zwei Pro-Modelle geben: Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL. Während letzteres sich eher an der aktuellen Größe des Pro-Modells orientiert, soll das neue Pixel 9 Pro eine kompakte Pro-Variante werden. Bis jetzt musste man ein größeres Gehäuse akzeptieren, wenn man die beste Smartphone-Kamera von Google haben wollte.

(© 2024 Rozetked ) Pixel 9, Pixel 9 Pro und 9 Pro XL (v. l. n. r.) (© 2024 Rozetked ) Pixel 9 und Pixel 9 Pro (v. l. n. r.)

Auch vom Design kriegen wir nun einen sehr realistischen Eindruck. Pixel 9 und 9 Pro sollen identisch groß sein. Das Pro-Modell besticht angeblich aber mit dünneren Rändern. Das Pixel 9 (ganz links) scheint zudem eine polierte Rückseite zu besitzen, während Google bei den Pro-Modellen wohl auf eine matte Optik setzt. Die Rahmen sind jeweiliges mit dem gegenteiligen Finish versehen. Beim neuen Kameradesign orientiert sich Google am Pixel Fold.

Details: Displaygröße, RAM und mehr

Der Blog teilt, basierend auf den vorliegenden Fotos, zudem weitere Informationen mit. Genannt werden unter anderem genaue Displaygrößen, der RAM und die Kamera-Setups. Folgende Ausstattung soll euch erwarten:

Display:

Pixel 9: 6,24 Zoll

6,24 Zoll Pixel 9 Pro: 6,34 Zoll

6,34 Zoll Pixel 9 XL: 6,73 Zoll

Alle drei Modelle sollen ein AMOLED-Display mit 120 Hz erhalten.

RAM und Speicher:

Pixel 9: 12 GB

12 GB Pixel 9 Pro / Pro XL: 16 GB

Die vorliegenden Modelle sollen alle über 128 GB internen Speicher verfügen. Varianten mit mehr Speicher sind hier denkbar.

Kamera:

Pixel 9: Ultra-Weitwinkel (0,5x), Weitwinkel (1x)

Ultra-Weitwinkel (0,5x), Weitwinkel (1x) Pixel 9 Pro / Pro XL: Ultra-Weitwinkel (0,5x), Weitwinkel (1x), Tele (5x)

Alle Objektive sollen mit 50-MP-Sensoren ausgestattet sein. Wenig überraschend bekommen alle Modelle wohl Googles nächste Chip-Generation Tensor G4. Außerdem unterstützen weiterhin angeblich nur die Pro-Modelle die Funktechnologie UWB (Ultra-Wideband).

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, bleiben Google vermutlich nicht mehr viele Überraschungen im Oktober. In diesem Monat werden die neuen Geräte erwartet. Vermutlich konzentriert sich das Unternehmen in erster Linie auf KI-Funktionen via Gemini. Diese waren auch während der Entwicklerkonferenz Google I/O 2024 bereits das vorherrschende Thema.

