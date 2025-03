Ist euch die Neuerung in der Suche schon aufgefallen? Googles neue Suchmaschinenfunktion "Übersicht mit KI" startete am 26. März 2025 offiziell in Deutschland. Google meint, dass ihr mithilfe der KI-Suchergebnisse noch schneller zu genau der Antwort findet, nach der ihr sucht. Das dürfte die wohl größte Neuerung in der Google-Suche seit Jahren sein.

Googles KI "Gemini" mischt ab heute auch in den deutschen Google-Suchergebnissen mit. Das Feature war schon seit einer Weile in den USA im Einsatz, wo es laut Google dazu beigetragen hat, dass die Suchmaschine stärker als jemals zuvor genutzt wurde. Außerdem seien die Nutzer zufriedener denn je mit den ausgespielten Ergebnissen gewesen.

Wie so ein KI-Suchergebnis aussieht, seht ihr im nachfolgenden Beispielbild:

So sehen die Suchergebnisse mit "Übersicht mit KI" aus (© 2025 )

"Übersicht mit KI" macht die Google-Suche präziser

Mit der generativen KI könnt ihr Google alles fragen, was euch gerade durch den Kopf geht – selbst Planungsvorschläge und Brainstorming sind mit Gemini möglich. Die KI ist in der Lage, mehrstufige Schlussfolgerungen zu ziehen. Es werden also nicht mehr nur zum Suchbegriff passende Ergebnisse ausgespielt, sondern es findet eine komplexe Intentionsinterpretation eurer Suchanfrage statt.

"Übersicht mit KI" – das heißt im Klartext, dass euch die wichtigsten Informationen zu eurer Frage direkt in den Suchergebnissen angezeigt werden. Braucht ihr eine schnelle Antwort, müsst ihr so nicht mehr einen kompletten Artikel lesen. Wollt ihr aber trotzdem mehr erfahren, liefert Google zur Übersicht den Link zum vollständigen Artikel, aus dem die Kurzfassung stammt.

So nutzt ihr die KI-Suchergebnisse

"Übersicht mit KI" steht für alle angemeldeten Google-Kontoinhaber ab 18 Jahren zur Verfügung. Ob und wann euch ein KI-Suchergebnis angezeigt wird, ist jedoch zufällig bestimmt. Gemini ermittelt selbst, ob eine KI-Zusammenfassung oder ein traditionelles Suchergebnis sinnvoller ist. Ihr könnt die Funktion also nicht gezielt auslösen.

In Deutschland steht die Funktion auf Deutsch und Englisch zur Verfügung. Außerdem könnt ihr sie ab sofort auch in Belgien, Irland, Österreich, Polen, Portugal, Spanien und der Schweiz nutzen.

