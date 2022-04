Größter Smartphone-Hersteller der Welt: Jetzt ist es wieder...

Der Smartphone-Markt ist hart umkämpft. An der Spitze wechseln sich die drei großen Global-Player regelmäßig ab. Während Samsung zuletzt etwas schwächelte, konnte das Unternehmen nun die Spitzenposition zurückerobern – ein Grund zum Feiern?

Oft heißt es Apple, Xiaomi oder Samsung, wenn es um den ersten Platz in Sachen Marktanteil auf dem Smartphone-Markt geht. So konnte zuletzt Apple im vierten Quartal 2021 mit einem Marktanteil von 23,4 Prozent die Führung vor Samsung übernehmen. Eine frisch erschienene Marktanalyse von Canalys offenbart, dass Samsung im ersten Quartal 2022 einen Marktanteil von 24 Prozent erzielen konnte und sich so zurück an die Spitze gekämpft hat. Grund dafür dürften vor allem die neuen Galaxy-Modelle sein. Doch die guten Nachrichten haben einen faden Beigeschmack. Die passenden Samsung-Handys mit Vertrag findet ihr wie gewohnt im CURVED-Shop.

Unsere Empfehlung Anzeige

100 € Cashback

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

+ o2 Free M 20 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) mtl./24Monate: 59,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Samsung punktet auf schrumpfendem Smartphone-Markt

Eine Nachricht, die man als Smartphone-Hersteller nicht gewohnt ist: Laut Canalys hat die Nachfrage nach Smartphones abgenommen. So seien die Smartphone-Lieferungen im ersten Quartal 2022 um 11 Prozent zurückgegangen. Dem zum Trotz zeigt sich Samsung stabil und steigert seinen Marktanteil im Vergleich zum vierten Quartal 2021 um 5 Prozent. Damit liegt man aktuell vor Apple mit 18 und Xiaomi mit 13 Prozent.

Gründe für die global geringere Nachfrage nach Smartphones gibt es viele. Dazu gehören nach wie vor die anhaltende Corona-Krise mit diversen Lockdowns in China und die Folgen der Ukraine-Krise. Darüber hinaus steht der Smartphone-Markt im ersten Quartal eines Jahres traditionell nicht besonders gut da.

Doch Samsung haut gerade in dieser Zeit besonders viele neue Galaxy-Modelle raus. Darunter das Galaxy S21 FE (zum Test), das unter normalen Umständen wohl schon 2021 erschienen wäre. Neben dem gerade erschienenen Galaxy A53 5G (hier mit Vertrag) dürften vor allem die neuen Galaxy-S22-Modelle für einen Boost der Verkäufe gesorgt haben. Die machen nämlich unterm Strich eine gute Figur, was auch unser Test zum Galaxy S22 zeigt.