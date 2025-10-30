Die Vorfreude auf GTA 6 ist riesig – kein Wunder, schließlich ist das Spiel schon jetzt einer der heißesten Anwärter auf den Gaming-Hit der nächsten Jahre. Zwei Trailer haben zumindest einen ersten Eindruck vom neuen Vice City geliefert. Und nun verdichten sich die Hinweise auf Trailer Nummer 3.

Auslöser für die neuen Spekulationen ist ein Update auf der offiziellen Website von Rockstar Games. Dort gab es kürzlich einige Anpassungen, die offenbar im Zusammenhang mit GTA 6 stehen. Prompt brodelt die Gerüchteküche – vor allem auf der Plattform X. Laut mehreren Posts könnte der nächste Trailer am 6. November 2025 erscheinen – pünktlich zur nächsten Investorenkonferenz von Take-Two, dem Publisher des Spiels.

GTA 6 Trailer 3: Das spricht für den 6. November

Viele Fans erinnern sich: Auch Trailer 2 wurde in zeitlicher Nähe zu einer Take-Two-Konferenz veröffentlicht. Das Timing wäre also kein Zufall. Hinzu kommt, dass sich Rockstar auf seiner Website zuletzt auffällig GTA-6-lastig zeigt. Für Beobachter ein klares Zeichen: Da tut sich was.

🚨 GTA 6 ALERT 🚨

A massive GTA VI billboard has just been spotted in New York City this afternoon! 🗽😱

The ad covers an entire building — Rockstar is moving FAST 👀🔥

Fans are convinced: the next trailer or reveal is coming ANY moment.#GTA6 #GTAVI #RockstarGames pic.twitter.com/CtbVBzHsb3 — Zap Actu GTA6 (@zapactugta6) October 30, 2025

Noch fehlt zwar eine offizielle Bestätigung, doch die Zeichen stehen günstig. Die Rede ist sogar davon, dass kurz nach Veröffentlichung des dritten Trailers auch die Vorbestellungen für das Spiel starten könnten. Allerdings – und das betonen viele Stimmen im Netz – sollte man die aktuellen Leaks und Gerüchte mit einer gesunden Portion Skepsis betrachten. Schließlich kursieren rund um GTA 6 ständig neue Theorien.

🚨 GTA 6 ALERT!

According to several RELIABLE sources, the Trailer 3 for #GTA6 is expected to drop on November 6, 2025 😱

Pre-orders will reportedly open right after 🎮

⚠️ Servers might be unstable during the first few hours! ❤️& ♻️#RockstarGames #GTAVI #GTA6News 🔥 pic.twitter.com/Hstrp0R0cM — Zap Actu GTA6 (@zapactugta6) October 29, 2025

Was würde ein neuer Trailer zeigen?

Im dritter Trailer zu GTA 6 dürften uns neue Einblicke in das Spiel bevorstehen. Besonders heiß begehrt: echtes Gameplay-Material. Auch neue Charaktere oder ein tieferer Blick in die Spielwelt von Vice City wären denkbar – vielleicht erfahren wir endlich mehr über die Story oder besondere Spielmechaniken.

Bis es so weit ist, heißt es für euch: Geduld bewahren und Augen offenhalten. Denn wenn Rockstar tatsächlich etwas plant, dürfte es bald spannend werden. Und selbst wenn der 6. November "nur" neue Hinweise liefert – die GTA-Community ist wieder im Hype-Modus.

