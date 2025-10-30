Aktuelle Handy-Deals
GTA 6: Wann kommt der neue Trailer?

GTA 6 Logo
GTA 6 wird sehnsüchtig erwartet (© 2025 Rockstar Games )
profile-picture

CURVED Redaktion

CURVED ist die Heimat für deinen digitalen Lifestyle. Wir leben und lieben Technik sowie informative und unterhaltsame Artikel über spannende Produkte.

Artikel vom 30.10.25

Die Vorfreude auf GTA 6 ist riesig – kein Wunder, schließlich ist das Spiel schon jetzt einer der heißesten Anwärter auf den Gaming-Hit der nächsten Jahre. Zwei Trailer haben zumindest einen ersten Eindruck vom neuen Vice City geliefert. Und nun verdichten sich die Hinweise auf Trailer Nummer 3.

Auslöser für die neuen Spekulationen ist ein Update auf der offiziellen Website von Rockstar Games. Dort gab es kürzlich einige Anpassungen, die offenbar im Zusammenhang mit GTA 6 stehen. Prompt brodelt die Gerüchteküche – vor allem auf der Plattform X. Laut mehreren Posts könnte der nächste Trailer am 6. November 2025 erscheinen – pünktlich zur nächsten Investorenkonferenz von Take-Two, dem Publisher des Spiels.

GTA 6 Trailer 3: Das spricht für den 6. November

Viele Fans erinnern sich: Auch Trailer 2 wurde in zeitlicher Nähe zu einer Take-Two-Konferenz veröffentlicht. Das Timing wäre also kein Zufall. Hinzu kommt, dass sich Rockstar auf seiner Website zuletzt auffällig GTA-6-lastig zeigt. Für Beobachter ein klares Zeichen: Da tut sich was.

Noch fehlt zwar eine offizielle Bestätigung, doch die Zeichen stehen günstig. Die Rede ist sogar davon, dass kurz nach Veröffentlichung des dritten Trailers auch die Vorbestellungen für das Spiel starten könnten. Allerdings – und das betonen viele Stimmen im Netz – sollte man die aktuellen Leaks und Gerüchte mit einer gesunden Portion Skepsis betrachten. Schließlich kursieren rund um GTA 6 ständig neue Theorien.

Was würde ein neuer Trailer zeigen?

Im dritter Trailer zu GTA 6 dürften uns neue Einblicke in das Spiel bevorstehen. Besonders heiß begehrt: echtes Gameplay-Material. Auch neue Charaktere oder ein tieferer Blick in die Spielwelt von Vice City wären denkbar – vielleicht erfahren wir endlich mehr über die Story oder besondere Spielmechaniken.

Bis es so weit ist, heißt es für euch: Geduld bewahren und Augen offenhalten. Denn wenn Rockstar tatsächlich etwas plant, dürfte es bald spannend werden. Und selbst wenn der 6. November "nur" neue Hinweise liefert – die GTA-Community ist wieder im Hype-Modus.

