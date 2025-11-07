Es ist schon wieder passiert: Rockstar Games hat GTA 6 ein weiteres Mal verschoben. Statt wie zuletzt angekündigt im Mai nächsten Jahres, soll das heiß erwartete Open-World-Spiel nun erst am 19. November 2026 erscheinen – sechs Monate später.

Das neue Release-Datum für GTA 6 liegt damit endgültig 13 Jahre nach der Veröffentlichung von GTA 5, das am 17. September 2013 veröffentlicht wurde. In einem offiziellen Statement erklärt Rockstar, man wolle dem Spiel den letzten Feinschliff verpassen – und dankt der Community für die Geduld.

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

Doch ob diese Dankesworte nach über einem Jahrzehnt Wartezeit noch viel bewirken? Bereits 2025 war als ursprüngliches Release-Jahr für GTA 6 im Gespräch, dann folgte die Verschiebung auf Mai 2026. Und jetzt also der nächste Rückzieher.

Die Geduld hat langsam ein Ende

GTA 6 soll laut Rockstar der "größte Spiele-Launch der Geschichte" werden. Doch was bislang bleibt, ist eine jahrelange Wartezeit, spärliche Einblicke – und jetzt eine weitere Verzögerung. Während frühere Verschiebungen noch mit Rockstars Hang zur Perfektion gerechtfertigt werden konnten, wächst nun die Kritik: Ist der Aufwand wirklich noch im Verhältnis zur Spielentwicklung?

Current record for the longest development period for a videogame? 14 years and 43 days.



Officially announced on 28 April 1997 by developer 3D Realms, the FPS 'Duke Nukem Forever' was finally released on 10 June 2011. https://t.co/8XBZGM3i98 — Guinness World Records (@GWR) November 6, 2025

Take-Two-CEO Strauss Zelnick gibt sich öffentlich gelassen. Man sei überzeugt, dass GTA 6 ein "Blockbuster-Erlebnis ohnegleichen" werde. Gegenüber The Game Business räumt er aber ein, dass das nun verworfene Release-Datum offenbar nicht in Stein gemeißelt war. Die ständigen Verschiebungen sorgen nicht nur bei Spielern für Stirnrunzeln – auch Investoren verlieren langsam das Vertrauen.

Die beste PlayStation für echte Gamer Sony PlayStation 5 Pro Jede Menge Leistung und sogar bereit für 8K: Die PS5 Pro ist die ultimative Spielekonsole. Jetzt das Gaming-Monster sichern und zahlreiche Titel in noch besserer Grafik zocken! 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

ZUGABE: 15 € sparen pro Monat

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung ab 44,99 € o2 ohne Vertrag ab 719,04 € Amazon

Aktienkurs stürzt ab

Mit dem neuen Datum am 19. November 2026 bleibt Rockstar zwar im Geschäftsjahr der Konzernmutter. Für euch bedeutet das aber: nochmal ein halbes Jahr obendrauf – und damit eine Wartezeit von satten 13 Jahren seit GTA 5. Eine Zeitspanne, in der andere Entwickler ganze Serien neu erfunden haben.

Übrigens: Die Börse hat bereits reagiert – nach der Bekanntgabe sackte die Aktie von Take-Two laut CNBC um über zehn Prozent ab. Ein deutliches Zeichen, dass Geduld allein irgendwann nicht mehr reicht. Rockstar steht unter Druck: GTA 6 muss nicht nur gut werden – es muss herausragend sein. Und vor allem: Es muss endlich kommen.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht