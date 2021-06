Huawei sagt sich von Google los und hat sein eigenes Betriebssystem angekündigt: HarmonyOS. Gelingt es Huawei tatsächlich, neben Android und iOS eine dritte Option zu etablieren? Die Frage interessiert viele Nutzer derzeit gar nicht. Sie gehen wegen des Update-Plans auf die Barrikaden. Welche Geräte die Aktualisierung erhalten sollen und was das Problem ist.

Während der Präsentation von HarmonyOS zeigte Huawei auch per Roadmap, wann welche Smartphones, Tablets und Co. das neue Betriebssystem erhalten. Mehr als 100 Geräte stehen auf der Liste. Huawei hat sich also einiges vorgenommen. Was viele aber überraschte: Teil des Update-Plans sind auch Smartphones, auf denen derzeit noch lizenzierte Android-Versionen laufen.

Hält Huawei etwa nicht das Zukunftsversprechen, das es der Hersteller zu Beginn des Google-Banns gegeben hatte? Nutzer brauchten sich demnach keine Sorgen machen, da sie auch weiterhin Software- und Sicherheitsupdates bekommen würden. Viele fürchten nun, Huawei könnte sein Versprechen brechen und HarmonyOS aufspielen. Google-Dienste, gekaufte Apps im Play Store könnten sie dann wohl nicht mehr nutzen.

Huawei: Alles halb so wild?

Sollte es tatsächlich so kommen, wäre das ein Skandal und Huawei würde bei Nutzern extrem viel Kredit verspielen. Wir haben den Hersteller diesbezüglich um ein Statement gebeten und teilen euch die Antwort mit, sobald sie uns vorliegt.

Ein Stück weit können wir allerdings jetzt bereits wohl schon etwas Entwarnung geben: Die Roadmap bezieht sich auf den chinesischen Markt und dort ist selbst auf den älteren Geräten zum Beispiel der Google Play Store nie vorinstalliert. In China waren die Google Dienste schließlich schon vor dem US-Embargo kaum relevant; anders als in Deutschland. Womöglich handelt es sich daher nur um ein Missverständnis und ihr könnt auf Huawei P30 Pro New Edition und Co. Android als OS behalten.

Das ist der China-Plan für HarmonyOS

Wann Huawei den globalen Markt versorgt, steht also noch nicht fest. Die Information soll noch folgen. Der Update-Plan für Deutschland könnte also ganz anders aussehen. Der Vollständigkeit halber hier dennoch die bisher veröffentliche Liste (für China):

2. Juni 2021

Huawei Mate40 Serie

Huawei P40 Serie

Huawei Mate30 Serie

Huawei MatePad Pro (2019)

3. Quartal 2021

Huawei Mate20 Serie

Huawei nova 7 Serie

Huawei nova 8 Serie

Huawei nova 6 Serie

Huawei MatePad (2019)

4. Quartal 2021

Huawei Smart Screen V Serie (2021)

Huawei S Smart Screen Serie

Huawei Mate20 X Serie

Huawei X Smart Screen 65 Zoll

Huawei nova 5 Pro

Huawei Enjoy 20 Serie

Huawei Enjoy Z 5G

Huawei Maimang 9

Huawei MediaPad M6 Serie

Huawei Enjoy Tablet 2

1. Halbjahr 2022

Huawei Mate10 Serie

Huawei P20 Serie

Huawei nova 5 Serie

Huawei Mate9 Serie

Huawei P10 Serie

Huawei Smart Screen V Serie

Huawei MediaPad M5

Huawei nova 4

Huawei nova 4e

Huawei nova 3

Huawei nova 3i

Huawei Enjoy 9S

Huawei Enjoy 9 Plus

Huawei Enjoy 10

Huawei Enjoy 10S

Huawei Maimang 8

Huawei nova 2s