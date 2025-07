Die "Harry Potter"-Welt bekommt ein Serien-Reboot – und wie zu erwarten ist die Vorfreude riesig. Vor allem eine Frage beschäftigt die Fangemeinde gerade besonders: Wer schlüpft in die Rolle des dunklen Lords? Während HBO nach und nach erste Namen der Besetzung preisgibt, bleibt Voldemort ein gut gehütetes Geheimnis. Angeblich steht der Cast längst fest, doch die Macher schweigen – was natürlich ordentlich Raum für Spekulationen lässt.

Laut der gut informierten Fanseite Redanian Intelligence ist der Darsteller von Voldemort längst gefunden. Die Produktion soll sich entschieden haben, seine Identität allerdings bis zur Ausstrahlung der ersten Staffel nicht zu verraten. Ob das klappt? Fraglich – schließlich sind Harry-Potter-Fans bekannt dafür, jedes Detail genau unter die Lupe zu nehmen. Zudem heißt es aus Produktionskreisen, dass Voldemort in mehreren Episoden auftauchen soll. Das könnte schon in Staffel 1 der Fall sein, was eine deutliche Abweichung vom Buch bedeuten würde. Dort tritt er nämlich erst ab Band 4 in körperlicher Form auf. Denkbar ist aber, dass er – wie in "Stein der Weisen" – zunächst als Gesicht auf Quirrells Hinterkopf auftaucht oder in Rückblenden zu sehen ist.

Diese Schauspieler stehen bei den Fans hoch im Kurs

Ein Name fällt unter Potterheads aktuell besonders häufig: Cillian Murphy. Der "Peaky Blinders"-Star hat sich mit düsteren Rollen bereits einen Namen gemacht und wäre rein optisch wie schauspielerisch ein heißer Kandidat.

Ebenfalls im Rennen: Matt Smith, bekannt aus "House of the Dragon". Beide bringen die nötige Schwere mit – und wären starke Nachfolger von Ralph Fiennes, der den dunklen Zauberer in den Filmen gespielt hat.

Nur sechs Folgen – reicht das für einen gelungenen Start?

Ein weiterer Punkt sorgt aktuell für gemischte Gefühle: Die erste Staffel der "Harry Potter"-Serie soll nur sechs Episoden umfassen. Zwar sind sie jeweils eine Stunde lang, doch einige Fans befürchten, dass so wichtige Details der Buchvorlage verloren gehen könnten. Immerhin: Für spätere Staffeln sind laut Bericht acht Folgen geplant.

Die Dreharbeiten laufen bereits, ein Release ist für die erste Hälfte 2027 geplant – bis dahin soll auch HBO Max in Deutschland verfügbar sein. Und bis das Rätsel um Voldemort gelöst ist, bleibt es spannend: Vielleicht ist er dieses Mal wirklich "der, dessen Name nicht genannt werden darf".

