Bislang konnte ich mich bei der Black Week zurückhalten und jedem Impulskauf ausweichen. Das hat sich heute geändert: Schon länger habe ich ein Auge auf das beliebte LEGO Harry Potter-Set von Schloss Hogwarts (76419) geworfen – und den Preis entsprechend beobachtet. Das Angebot zum Black Friday hat mich jetzt zuschlagen lassen.

Direkt zum Black-Deal: Das Hogwarts LEGO-Set bei Amazon

Für das Miniaturschloss zahlt ihr aktuell nur noch 109,99 € auf Amazon. Wählt ihr an der Kasse "Versand ohne Eile" sind es sogar nur noch 106,99 Euro. In meinem Fall rutscht der Liefertermin damit vom 1. auf den 8. Dezember.

Amazon hat damit das aktuell günstigste Angebot für das beliebte Schloss. Zwar ist der Black-Deal kein absoluter Bestpreis innerhalb der letzten sechs Monate. Dafür aber nah genug dran. Laut Idealo gab's den Baustein-Satz an einem einzelnen Tag kurzzeitig für 99 Euro, an einem anderen für 106 Euro. Der Durchschnittspreis im letzten halben Jahr beträgt hingegen 115,68 Euro – mit dem Black Deal bekommt ihr das LEGO Harry Potter-Set also günstiger als normalerweise.

Am Rande: Kurz vor der Black Week hatte Amazon den Preis wieder auf über 120 Euro angehoben – der Deal hatte sich also angekündigt. Den ursprünglichen Preis von 169,99 Euro müsst ihr hingegen fast nirgendwo mehr zahlen. Realistisch spart ihr also eher um die fünf bis 10 Euro. Das LEGO-Set lohnt sich aber dennoch. Zumal unklar ist, wie lange der gute Preispunkt gilt.

Jetzt zu Amazon: LEGO Harry Potter Schloss Hogwarts (76419) für 109,99 € sichern

Das berühmte Schloss hat viele kleine Details im Gepäck. (© 2025 LEGO / CURVED Montage )

LEGO Hogwarts – für die Vitrine

Das komplette Hogwarts-Set ist 21 cm hoch und 35 cm breit. Es handelt sich um ein Miniataurset und ist auf Erwachsene ausgerichtet. Für reguläre LEGO-Figuren ist das Schloss im Maßstab nämlich zu klein. Das majestätische Baustein-Gebäude will seine Magie eher in Vitrinen oder im Regal als Ausstellungsstück entfalten. Genau das macht es auch zum idealen Weihnachtsgeschenk für ältere Harry Potter-Fans. Mit 4,8 von 5 Sternen bei über 2800 Kundenrezensionen kommt das Schloss auch sehr gut bei den Nutzern an.

Mit 2660 Teilen ist das LEGO-Set übrigens etwas umfangreicher und sollte euch einige Stunden mit dem Bau beschäftigen. Im Kleinformat sind sogar einige bekannte Handlungsorte der Harry-Potter-Reihe zu entdecken. So findet etwa auch die Kammer des Schreckens ihren Platz – rein zufällig ist das übrigens auch der Name, den ich meiner Abstellkammer zuhause verpasst habe.

Fazit: Jetzt lohnt sich der Kauf Christoph Lübben Angefangen mit einem LEGO Star-Wars-Set habe ich erst letztes Jahr wieder bemerkt, wie viel Spaß LEGO auch als Erwachsener machen kann. Daran ändern auch die ersten grauen Barthaare nichts. Das Hogwarts-Set hatte ich schon lange auf dem Schirm, da das auch meiner besseren Hälfte sehr gefallen könnte. Witzigerweise haben jetzt ein paar Euros Extra-Rabatt den Unterschied für mich gemacht. Auch unsere Redaktion ist eben nicht sicher vor der Magie des Black Fridays – oder sollte ich Fluch sagen? Kommt drauf an, was man kauft. Wenn ihr das Hogwarts-Set, so wie ich, schon länger beobachtet habt oder einen Grund für den Kauf von LEGO als Erwachsener sucht, könnt ihr beim Preis von 109,99 Euro definitiv zugreifen. Kurz: Dieser Deal ist mehr Magie als Fluch.

