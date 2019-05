Honor 20 und 20 Pro: So unterscheiden sich die Kameras offenbar

Während das Honor 20 Lite seit Kurzem offiziell ist, müssen wir auf das Standardmodell und das Honor 20 Pro noch eine Weile warten. Ein Leak soll nun verraten, wie die Kameras der beiden Geräte aufgebaut sind.

Der erste Tweet am Ende dieses Artikels enthält die mutmaßlichen Kamera-Spezifikationen des Honor 20 Pro. Demnach löst das Hauptobjektiv der Vierfach-Kamera mit 48 MP auf. Offenbar ist es extrem lichtstark: Die Blende soll bei f/1.4 liegen. Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy S10 kommt auf f/1.5, das Huawei P30 Pro auf f/1.6. Je kleiner die Zahl, desto mehr Licht fängt das Objektiv ein. Eine hohe Lichtstärke kann sich positiv auf die Bildqualität bei Nacht auswirken und Hintergründe stärker verschwimmen lassen.

Honor 20 mit Makro-Objektiv?

Der Hauptlinse steht angeblich ein Teleobjektiv zur Seite, das eine dreifache optische Vergrößerung ermöglicht. Beide Linsen seien mit einem optischen Bildstabilisator (OIS) ausgestattet. Nähere Angaben zu den beiden übrigen Objektiven hält der Leak nicht bereit. Dafür geht daraus hervor, dass die Vierfach-Kamera auf einen Laser-Autofokus zurückgreifen soll.

Letzterer ist beim Honor 20 anscheinend nicht an Bord, ebenso wenig wie optische Bildstabilisatoren. Auch das Standardmodell trägt wohl vier Linsen auf der Rückseite: Das 48-MP-Hauptobjektiv ist angeblich mit einer Blende von f/1.8 versehen und somit weniger lichtstark als sein Pendant im Honor 20 Pro. Ein Teleobjektiv besitzt das Standardmodell offenbar nicht, wie ihr in dem zweiten Tweet am Ende dieser News seht.

Stattdessen biete das Gerät eine 16-MP-Super-Weitwinkellinse für Gruppen- und Landschaftsaufnahmen. Darüber hinaus beinhalte die Vierfach-Kamera zwei 2-MP-Linsen: Eine davon soll für die Tiefenwahrnehmung zuständig sein. Die zweite sei ein Makro-Objektiv. Ein solches würde sich bei Aufnahmen aus nächster Nähe bezahlt machen. Etwa, wenn ihr Insekten oder Blumen fotografieren wollt.